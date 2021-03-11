Такая весна нам не нужна: Сурки в Ленинградском зоопарке снова ушли в спячку

Уже совсем скоро павлин начнет распускать свой роскошный веер. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Несмотря на то, что в Петербурге еще лежит снег, календарная весна уже наступила и вот-вот возьмет свое, согрев город лучами солнца. Почуяли смену времени года и питомцы Ленинградского зоопарка. Очухавшись от зимы, звери и птицы постепенно начали прихорашиваться к брачному сезону и сбрасывать теплые шубки. «Комсомолка» в Петербурге» узнала, как четвероногие и пернатые готовятся встретить весну.

Белки зимой серого цвета. К лету они становятся рыжими. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Если зайцы и белки уже приступили к смене зимней шубки на летнюю, то сурки, по которым принято отсчитывать начало весны, лишь разок высунули нос из своих норок и снова заснули.

- Я думаю, их сбило потепление, - пояснила «КП-Петербург» работник просветительского отдела Ленинградского зоопарка Светлана Александрова. – Они же просыпаются, когда уже травка зеленеет, и им есть чем питаться. Наши же ребята, выглянув из домика, поняли, что рановато просыпаться. Поэтому сейчас они спят. Можно считать, и не просыпались.

Сурки решили пока не просыпаться. Лишь ненадолго высунули носы, чтобы понять, а пришла ли весна. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Потихоньку сбрасывать шерсть начинают лисы и волки. Пышные, роскошные шубки, в которых животные смотрятся очень эффектно, в теплое время им не нужны.

- Раздевшись, они выглядят немного облезлыми. Посетители даже порой думают, что с ними что-то не так. Но уверяю, они в полном порядке, - улыбается Светлана.

Еще один признак того, что весна не за горами, в том, самки северного оленя начинают сбрасывать рога, а павлины, напротив, готовятся преобразиться.

Этот красавец глухарь уже воркует и распугивает всех вокруг. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

- У них уже начинают появляться эти красивые большие перья, - отмечает зоолог. - Если зимой у них был маленький хвостик, то сейчас уже видно, что у птички есть украшение. К апрелю павлины уже смогут раскрывать свой красочный веер.

Лисички летом выглядят не так эффектно, как зимой, когда их шубки пушистые и объемные. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

А ЧТО ЕЩЕ?

Первыми в Петербурге, пожалуй, весну почувствовали постояльцы центра реабилитации диких животных «Велес». В конце февраля там проснулись два медведя Хвостик и Носик. Как пояснили работники центра, мишки чувствуют себя хорошо и, в отличии от сурков в зоопарке, снова в спячку не собираются. Весну почуяла и енотовидная собака в Нижне-Свирском заповеднике. Пушистая красавица попалась в фотоловушку.

- Енотовидные собаки - единственные представители семейства псовые, залегающие на зиму на покой, однако беспробудной спячки с почти полным прекращением обмена веществ у них нет. В теплые зимы, как в сезоне 2019-2020, енотовидные собаки могут иметь короткий период сна, а во время настоящих, холодных зим эти животные могут спать до апреля, кратковременно покидая свои укрытия лишь на период оттепелей, - поясняют сотрудники заповедника.

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