«Первый раз я умер в два часа ночи»: Петербуржец пережил больше 10 клинических смертей подряд

Серлце Антона Димова останавливалось больше 10 раз за одну ночь. Фото: из личного архива героя публикации

Антон Димов из Санкт-Петербурга – самый обычный 30-летний мужчина. Рассказывая свою историю, он улыбается, охотно отвечает на вопросы. Крепкий парень, работал раньше водителем. Не зная, никогда не скажешь, что буквально месяц назад он пережил больше десяти клинических смертей за одну ночь. Самая долгая из них продлилась почти полчаса.

По словам Антона, на больничную койку его привел врожденный диагноз – генетическая тромбофлебия. Это, если говорить самым простым языком, предрасположенность к образованию тромбов – сгустков свернувшейся крови, которые могут отслаиваться и закупоривать сосуды. В конце 2016 и в 2017 Антон пережил тромбоэмболию легочной артерии – одного из важнейших сосудов в человеческом теле, который переносит венозную кровь от сердца к легким. Тогда, по счастью, все обошлось сравнительно легко. А вот в третий раз нашему герою повезло меньше.

В больнице Антон оказался еще в начале февраля. А выписался оттуда лишь через месяц. Фото: из личного архива героя публикации

- В прошлом году, 31 октября, я очнулся у себя дома на полу, с переломами плеч и позвоночника и кровоизлиянием в мозг, - рассказывает «Комсомолке в Петербурге» Антон. – Я до сих пор не знаю, как это случилось – помню лишь, что 28 спокойно лег спать, а дальше все воспоминания будто стерты. Но факт остается фактом – переломы требуют осмотра, и поэтому я регулярно езжу на рентген. Так было и в этот раз.

Мужчина вспоминает: 10 февраля он встал утром и пошел в душ – решил погреться перед очередным визитом в поликлинику. Закончил мыться, вытерся – и вот тогда началось. Сначала открылась боль в груди, потом к ней добавилась одышка, начало темнеть в глазах. По всему телу выступил холодный пот.

- Я решил, что через какое-то время это пройдет само, добрался до комнаты и лег на диван, - продолжает наш собеседник. – Стал ждать, пока приступ отступит, но дождался лишь того, что посинели губы, похолодели и побелели руки и ноги. Вот тогда я вызвал скорую, и меня увезли в больницу.

Сейчас, размышляя обо всем произошедшем, Антон понимает: скорее всего, горячий душ «активизировал» кровообращение, и поток крови вынес тромбы из рук в легочные артерии. Отсюда – удушье, холодный пот и боль в груди. Но в тот жуткий день ему, понятное дело, было не до самоанализа. Врачи в спешке привезли его в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. К тому моменту уровень кислорода в его крови упал до 66 %. В два часа ночи Антон умер в первый раз.

По словам Антона, во всем виновато врожденное заболевание, из-за которого в его крови постоянно образуются тромбы. Фото: из личного архива героя публикации

- Ничего интересного я вам по этому поводу, думаю, не скажу, - усмехается мужчина. – Я просто начал задыхаться и задохнулся, провалившись в темноту. Все, на этом мои воспоминания заканчиваются.

Медики бились над Антоном всю ночь – такого пациента, признаются в больнице, у них еще ни разу не было. По мере того, как сосуды забивались свернувшейся кровью, у мужчины отказывали внутренние органы, его подключили к аппарату ИВЛ, искусственной поддержке печени и почек. Стабилизировав состояние, Антона ввели в медицинскую кому. Когда мужчина очнулся – это случилось только на третий день – ему сказали, что реанимация длилась 12 часов, и за это время он пережил 15 клинических смертей. После мероприятия, видимо, пересмотрели: в медицинский выписке написали про девять смертей. Но большой разницы тут нет: и то и то для одного человека – прямо скажем, многовато.

Антона героическими усилиями спасли медики больницы Святого Георгия. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если честно, я очень удивился, когда об этом услышал, - признается Антон. – Страха не было – он пришел позже, когда я начал осмысливать все произошедшее. Этого нет в выписке и никто не скажет, но самая долгая из всех клинических смертей в ту ночь у меня была 25 минут. Как мне сказали, еще пять минут и все, меня бы перестали откачивать.

Еще спустя два дня Антона перевели в общую палату. А 9 марта – то есть, почти через месяц – окончательно выписали.

- Я отлично провел время в больнице, - смеется мужчина. - Все врачи были со мной очень вежливы, я для них был важным пациентом. У них такое было первый раз. Сейчас все уже намного лучше – остались только одышка и слабый кашель.

В выписке мужчине поставили, пмоимо всего прочего, неподтвержденный коронавирус. Однако сам он говорит, что за все время пребывания в больнице получал только отрицательные ПЦР-тесты. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Повлияло ли это на мою жизнь, я пока не знаю, - признается наш собеседник. – Я всего второй день дома, пока толком ничего не понятно. Но по крайней мере теперь, если что-то случится, я буду сразу вызывать скорую, а не тянуть до последнего.