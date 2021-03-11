«Не сознаешься - заберем малышей»: Мать девятерых детей осудили за кражу планшета в Карелии

Женщину осудили за кражу планшета Фото: СОЦСЕТИ

34-летняя мать из небольшого поселка Ладва в Карелии Валентина Юськова воспитывает с мужем девятерых детей от 14 до 4 лет. Среди них 10-летние двойняшки и четырехлетние близнецы. Семья не богата, но и в деньгах раньше особо не нуждалась. Супруг Валентины работает директором в частной фирме. Семья горя не знала, пока Юськова не решила наведаться в гости к своей подруге. Та приболела и лежала на диване. После небольшого разговора Валентина ушла восвояси, не подозревая, что этот визит будет стоить ей задержания и суда.

- Мы с детства знакомы со Светой, я ее планшет и не думала брать, - признается Валентина. - Когда я от нее уходила, видела, что к подруге идут трое подвыпивших ее друзей, среди который был ее приятель Сергей. В итоге вскоре Света прибегает ко мне и твердит, что у нее украли планшет. Я ей сказала сразу - спрашивай у своих друзей. Но она заявила, что вызовет полицию. И вызвала. Ко мне приехали трое, включая сотрудника ПДН. Сказали, что если не поеду с ними, детей заберут в детский центр "Надежда". Я согласилась.

Женщина утверждает, что не крала планшет Фото: СОЦСЕТИ

По словам Светланы, детей она оставила дома одних. Ее повезли в город, до которого нужно было добираться два часа.

- У меня печка топилась, вещи стирались, я все оставила, - вздыхает женщина. - Тут оперативник мне говорит: "Давай сознавайся. Или я детей у тебя заберу, ты ведь их одних оставила совсем маленьких без присмотра". На меня давили. Чтобы побыстрее это все кончилось, я спросила следователя, что мне нужно писать. Он мне продиктовал. После этого мы поехали к Свете. На следственном эксперименте я у нее спросила: "Где лежал твой планшет?". Она мне показала, я показала вслед за ней.

Чуть позже, по словам Валентины, планшет нашли у того самого приятеля Светланы Сергея. Следователю это объяснили тем, что Валентина пришла к нему и сама забыла планшет. Чуть позже показания изменились. Сергей заявил, что он выпивал с Валентиной и та просила продать планшет. Но он ей ответил, что честные люди так не поступают.

В итоге суд счел эти объяснения правдоподобными. Сейчас Валентину осудили на шесть месяцев исправительных работ, пять процентов из ее зарплаты будут вычитать в счет государства.

- Вот теперь встала на биржу труда, а что делать, - разводит руками Валентина. - Приговор мы будем обжаловать.