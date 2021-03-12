Штаб независимых наблюдателей на выборах открылся в Ленобласти

В совет вошли представители различных сфер общества. Фото предоставлено организаторами.

В минувшую среду, 10 марта, в Доме дружбы Ленинградской области прошло уникальное мероприятие - уникальное как по масштабу, так и по социальной значимости. Представители сообществ промышленников, ученых, журналистов, молодежных организаций и общественные деятели собрались под эгидой Общественной палаты региона, чтобы открыть общественный штаб по наблюдению за выборами в 2021 году.

Инициатива эта не нова - институт независимых наблюдателей существует при Общественной палате Ленинградской области с 2018 года. Так, например, во время голосования за поправки к Конституции России за чистотой и открытостью процесса следили 4 тысячи человек, каждый из которых был надлежащим образом обучен и подготовлен. Однако формирование штаба - прецедент во многом уникальный, и, по мнению собравшихся на мероприятии, он вполне может открыть в истории Общественной палаты новую страницу.

- В этот раз перед нами стоят задачи повышенной сложности, - отметил руководитель штаба, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев. - Жизнь не стоит на месте, гражданская активность возрастает, внимания выборам уделяется все больше и больше, и по мере этого выдвигаются новые требования к наблюдателям, на что обращает внимание Общественная палата России. Поэтому главной задачей штаба, конечно же, останется объемное и насыщенное обучение кандидатов в общественные наблюдатели. По сути, мы продолжаем то, что уже делали. Просто сейчас мы намерены делать это еще качественнее.

В состав регионального штаба вошли секретарь правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Михаил Михайличенко, уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Шабанов, директор клуба работников Ленинградской АЭС «Энергия» Сергей Аверьянов, заведующий кафедрой государственного права ЛГУ имени Пушкина Вадим Мамонов, а также юристы, представители молодежных организаций и торгово-промышленной палаты. Такой разнородный состав, охватывающий в целом все слои и сферы жизни общества, по мнению собравшихся, позволит штабу проводить еще более эффективную работу по организации общественного наблюдения за голосованием и точнее учитывать нюансы, связанные с выборным процессом.

- Все принципиальные вопросы ясны, - констатировал Владимир Журавлев. - У нас нет сомнений в том, что мы слаженно и дружно построим работу нашего общественного штаба. Тем более что в этом году на нас лежит тройная ответственность - 19 сентября в Ленинградской области одновременно пройдут выборы депутатов Государственной думы России, Законодательного собрания области и советов депутатов целого ряда муниципальных образований.