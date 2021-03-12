Телефонные мошенники выманили у генерала МВД полмиллиона рублей

Генарал МВД поверил мошенникам и перевел им деньги Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

От телефонных мошенников страдают не только простые люди, но и ... генералы МВД, пусть и в отставке. Необычная история произошла в Петербурге с бывшим замначальника следственного департамента. Казалось бы, кто уж как не он должен отличать порядочных людей от аферистов, но последние оказались куда хитрее. В итоге бывший полицейский сообщил им все свои коды и пароли от карточки.

- Инцидент произошел в октябре, неизвестные позвонили генералу и представились сотрудниками банка. Сообщили, что его счет находится под угрозой, - рассказал «КП-Петербург» адвокат Алексей Соколов. – Они уговорили его перевести деньги на подложные карточки. Сказали, что это будет резервный счет для сбережения средств. Переводов было несколько, звонили ему неоднократно.

Генерал МВД в отставке поверил мошенникам, так как на экране его смартфона высветились контакты его родного банка - для подставного номера преступники использовали специальные программы. В общей сложности за несколько операций бывший силовик лишился больше 600 тысяч рублей.

После случившегося, когда к экс-силовику вернулся здоровый рассудок, он тут же обратился с заявлением в ГУ МВД. Полицейские тут же приступили к поискам мошенников, но пока их задержать не удалось. А вот снимавшего деньги с карточек поймали буквально за неделю.

- Мой подзащитный не звонил генералу, он просто обналичил деньги, - поясняет адвокат Соколов. - На момент преступления он проживал в Санкт-Петербурге, там и был задержан. Организаторов преступления он не знает, его задача была только снять деньги. Сейчас он находится под арестом в «Крестах». Свою вину признал и раскаялся, готов возместить ущерб в полном объеме.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время его передадут в суд.