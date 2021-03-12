Петербург заметает снегом, но на город уже идет теплый циклон с Атлантики

Петербург накрыла метель. Но уже завтра снег станет мокрым, а потом и вовсе пойдет дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятница, на носу выходные, а у многих жителей Петербурга скачет давление и «раскалывается» голова. В городе опять меняется погода. На мену холодному антициклону идет теплый циклон с Атлантики. Его усилиями в Северной столице началась метель, а холодный ветер пробирает до костей. И хоть в таких условиях поверить в скорое потепление трудно, но оно уже стоит у порога.

- Зимой приход циклона всегда связан с сильным ветром и снегом. Оттепель придет уже в ночь на субботу. Будет слабоположительная температура. Ближайшие три-четыре дня Петербург будет находится в теплом секторе Атлантического циклона, который сейчас и вызвал своей передней частью метели. Потом он уйдет дальше на восток, а вы окажетесь в теплой части этого циклона, - рассказал «Комсомольской правде» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. - Будет облачно, ветрено. Температуры будут по ночам близки к нулю, а днем от +3 до +5 градусов.

Уже в субботу, 13 марта прогноз обещает до +4, мокрый снег и даже дождь . Воскресенье, 14 числа, станет близнецом субботы. Такая погода задержится в северо-западной части России до вторника. Но и в дальнейшем не стоит ждать сильных морозов.

- Нельзя сказать, что уже все, яблони зацветут. Будет возврат холодов. В последней пятидневке марта возможна ночная температура до -5...-10 градусов. Но не ниже, -15 ждать не стоит, - отметил метеоролог.

В целом, вторая и третья декады первого весеннего месяца окажутся довольно ровными по температурным показателям, с небольшим «минусом» в ночные часы и таким же слабым «плюсом» днем.