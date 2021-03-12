Пропавшего без вести 11-летнего мальчика разыскивают в Санкт-Петербурге

11-летний мальчик пропал в Санкт-Петербурге днем 12 марта. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге пропал 11-летний мальчик. Как рассказали родные ребенка поисковому отряду «ЛизаАлерт», от него нет никаких вестей с 16:00 пятницы, 12 марта. Мальчик ушел в неизвестном направлении и исчез, контакта с ним нет. К поискам подключились не только волонтеры, но и спецслужбы. Добровольцы из «ЛизаАлерт» собираются ночью на Гражданском проспекте, чтобы рассредоточиться по району.

- Особые приметы ребенка: носит очки. Остальные приметы: рост 152 сантиметра, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза. Был одет в серо-голубую пятнистую куртку (на изображении – Прим.ред.), черные штаны, темно-синюю в черную клетку рубашку, черные ботинки и черно-белую шапку. При себе имел темно-зеленый рюкзак, - сообщается на ориентировке.

Ориентировка на ребенка. Фото: "ЛизаАлерт"

Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, просьба срочно сообщить об этом по следующим телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.