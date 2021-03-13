Эрудированная и яркая женщина: Что известно об искусствоведе Татьяне Кустодиевой, умершей в Петербурге

Умерла знаменитый искусствовед Татьяна Кустодиева / Фото: Эрмитаж

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни умерла Татьяна Кустодиева, искусствовед с мировым именем и внучка знаменитого художника Бориса Кустодиева. О кончине научного сотрудника Эрмитажа стало известно 12 марта 2021 года. Об этом сообщили в Зимнем дворце.

- 12 марта не стало Татьяны Кирилловны Кустодиевой, ведущего научного сотрудника Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, заслуженного работника культуры, кандидата искусствоведения, признанного специалиста по итальянской живописи ХIII – ХVI веков,- рассказали в Эрмитаже.

Более 60 лет Татьяна Кирилловна проработала в Эрмитаже / Фото: Эрмитаж

Татьяна Кирилловна родилась 13 июля 1933 года. На протяжении более 60 лет она проработала в Эрмитаже, была хранителем коллекции итальянской живописи ХIII – ХVI столетий – произведений Симоне Мартини, фра Филиппо Липпи, фра Анджелико, Боттичелли, а также таких шедевров, как "Мадонна Бенуа" Леонардо да Винчи, "Святое семейство" Рафаэля.

Она являлась искусствоведом с мировым именем и обладала большим авторитетом среди исследователей творчества Леонардо да Винчи, которому посвятила множество книг.

Коллеги запомнили Татьяну Кустодиеву, как блестяще эрудированную, яркую и красивую женщину с сильным характером.

- Память о Татьяне Кирилловне навсегда сохранится в сердцах ее друзей и коллег, всех, кто знал ее близко, и тех, кто благодаря ей лучше узнал и полюбил Эрмитаж, - добавили в музее.

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