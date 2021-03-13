Что произошло после матча «Зенит» - «Ахмат»

"Зенит" разгромил "Ахмат", это первая победа для петербуржцев после зимней паузы. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» разгромил «Ахмат» в рамках очередного тура чемпионата России по футболу. Сине-бело-голубые не только оторвались от ближайших преследователей в турнирной таблице (ЦСКА не смог обыграть «Арсенал» на выезде), но и впервые победили после зимней паузы.

Два перформанса фанатов "Зенита" на матче. Редакцию "КП", присутствовавшую на стадионе, - впечатлило! Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

Петербуржцам кровь из носу было необходимо выигрывать. Однако первый тайм домашнего матча оставил унылое впечатление от работы команды. Разве что владение мячом было впечатляющим. Но не хватало последнего удара. И во второй половине встречи зенитовцы «расколдовали» ворота соперника.

Дзюбе кровь из носу был нужен гол, ведь Артем только набирает форму после болезни и интим-скандала. Фото: ФК "Зенит"

Деморализовал гостей чудо-гол Вячеслава Караваева. Крайний защитник получил пас от партнера в центре, а потом смело прошел вперед к штрафной «Ахмата» и метко пробил в дальний верхний угол. Через 10 минут грозненцы сфолили на Чистякове во вратарской. После просмотра VAR судья назначил пенальти, который реализовал Азмун – 2:0. «Зенит» раскрепостился, и свой момент нашел Дзюба, постепенно набирающий форму после восстановления от коронавируса. Артем получил передачу с фланга от партнеров и забил в уже пустые ворота. Четвертый мяч записал на себя Андрей Мостовой, который ловко обхитрил защитника «Ахмата» и сумел пробить в дальний нижний угол.

Мостовой довел счет до 4:0. Фото: ФК "Зенит"

В группах «Зенита» в соцсетях болельщики готовы были разорвать команду из-за неубедительности в первом тайме. Некоторые отмечали, что игроки просто не знают, что сделать с мячом и «катают вату». Но дальнейший разгром, конечно, поумерил пыл фанатов, и они смогли более рассудительно подвести итог встречи.

Нашлись и те, кто остался недоволен действиями арбитра. В первую очередь, это гости. Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на послематчевой пресс-конференции тяжело вздохнул и сообщил, что ранее уже высказал все, что думает о судействе в России, поэтому сейчас лучше помолчит, что куда красноречивее. Удивительно, но спорность пенальти признали и некоторые болельщики сине-бело-голубых, отметив, что есть доля везения в победе и последующем разгромном счете.

Голкиперу "Ахмата" Гиорги Шелии не позавидуешь - у "Зенита" залетало почти что все. Фото: ФК "Зенит"

Сергей Семак отметил важность победы, но признал, что не все получалось поначалу. Однако причины объективные – например, мандраж Чистякова, дебютировавшего в старте в РПЛ.

- После забитого мяча игра раскрылась, раскрепостились. Но были отрезки, где мы теряли нить игры. Создали много моментов. И реализация хорошая. Важно, что заработали три очка. Наши оборонительные редуты сначала медленно играли с мячом, это было на руку сопернику. У Чистякова некая нервозность присутствовала. Брак в начальной фазе был. Агрессивная игра «Ахмата» дала о себе знать, - подытожил наставник «Зенита».

Теперь «Зениту» надо переиграть в гостях ЦСКА, чтобы еще сильнее закрепиться на первой строчке в турнирной таблице и затем в спокойном темпе довести сезон до чемпионства, ведь далее из грозных соперников только «Локо» да «Сочи».