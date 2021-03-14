«Впереди три месяца пути»: Петербургские полярники, на год застрявшие в Антарктиде, возвращаются домой

Почти год ученые провели на станции "Мирный". Фото: @den_muller

Полярники, которые почти на год застряли на Южном полюсе, наконец-то вернутся домой. В «ледяном плену» петербургские ученые оказались из-за пандемии коронавируса. Год назад они отправились на станцию «Мирный» в Антарктиде. А когда пришла пора возвращаться, ковидные ограничения не позволили это сделать. Однако теперь морозная самоизоляция закончилась –за учеными прибыло научно-исследовательское судно «Академик Федоров». Об этом в своих соцсетях рассказал геофизик Денис Мельников.

За полярниками уже прибыло научно-исследовательское судно "Академик Федоров". Фото: @den_muller

- Мой дозор окончен! Впереди три месяца пути до дома - через половину Антарктиды, менять зимовочные составы полярников на станциях Прогресс, Новолазаревская, Беллинсгаузен. Потом Кейптаун, Бремерхафен и наконец-то Питер, - сообщает Денис.

Чтобы не скучать в вынужденной изоляции, Денис изучал пингвинов. Фото: @den_muller

Даже несмотря на то, что ученые надолго оказались, по сути, на необитаемой земле, Денис сумел найти себе интересное занятие. Все это время он наблюдал за пингвинами и рассказывал в соцсетях про жизнь этих птиц. Свои занимательные рассказы мужчина сопровождал живописными фотографиями пингвинов и пейзажей Антарктиды.