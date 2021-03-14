«Делала щетинки с помощью лупы»: петербурженка слепила шоколадного «Хищника» и выиграла международный конкурс кондитеров

На вкусного монстра кондитер потратила 40 часов Фото: СОЦСЕТИ

Петербурженка Татьяна Холодцова смастерила шоколадное чудовище и стала победительницей всемирной кондитерской выставки. Для участия в конкурсе профмастерства женщина решила вылепить персонажа из фантастического боевика «Хищник». Как рассказала Татьяна корреспонденту «КП-Петербург», чтобы пройти отбор, участникам нужно было выполнить ряд непростых требований. Главное из которых – сделать композицию только из съедобных материалов.

Жюри строго оценивало проработку мелких деталей. Они все тоже съедобные Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того, необходимо было спрятать все вспомогательные материалы. Если где-то вылезет ленточка или проволока, скрепляющая части поделки, жюри снимало баллы или даже дисквалифицировало. Строго оценивали также саму композицию и проработку мелких деталей. Более того, из-за того, что конкурс впервые проводился в онлайн-формате, к фотографиям вкусных скульптур тоже были серьезные требования.

- Чем тщательнее проработка деталей, чем больше мелких элементов, тем лучше, - поясняет Татьяна. – Например, щетинки на голове Хищника я делала с использованием лупы, иголочкой делала отверстие и пинцетом вставляла щетинку из шоколада. Надо учитывать, что материал, с которым я работаю, тает в руках в теплом помещении. Поэтому я работаю при температуре не выше 18-20 градусов, тогда масса для лепки наиболее удобна в работе.

Съесть фантастического зверя не получится - Татьяна накроет его колбой и поставит на полочку Фото: СОЦСЕТИ

Работу, высота которой 34 сантиметра, Татьяна создавала в несколько подходов. В общей сложности 40 часов. Всего, по словам кондитера, заявки на участие в конкурсе подавали порядка 800 человек со всего мира. Однако многие не прошли даже начальный этап – было много дисквалификаций.

Но Хищник все сложности выдержал. Правда, несмотря на то, что шоколадный монстр представляет собой полноценное лакомство, поедать его придется только глазами. Как говорит Татьяна, ее работа – это не торт, а специальная конкурсная композиция. А потому мастерица просто она накроет ее колбой и поставит на полочку.