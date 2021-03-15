Переборщили с сеном: Организаторы огненной Масленицы в Кингисеппе объяснили, почему «взорвалось» чучело

В начале ничто, как говорится, не предвещало... Фото: СОЦСЕТИ

Не знаем, где как, а в городе Кингисепп Ленинградской области зима, похоже, останется надолго. По крайней мере если судить по проводам Масленицы, состоявшимся в местном парке «Романовка» в минувшее воскресенье. Вместо того, чтобы тихо-мирно сгореть, специально подготовленное чучело взорвалось, обдав пламенем стоявших рядом организаторов шоу. Так, по крайней мере, написали в соцсетях очевидцы. Что было на самом деле – рассказывает «КП-Санкт-Петербург».

По словам администрации парка, масштаб случившегося очевидцы сильно преувеличивают.

- Я стоял там в первых рядах, - рассказал «Комсомолке» заведующий местной лыжной базой Александр Маслаков. – Дело было так: чучело облили керосином, и внутри у него – оно же полое - собрались пары. Керосин подожгли, пары хлопнули. Вот и все.

Судя по видео, опубликованному в городских группах, огонь, вырвавшийся у кингисеппской Масленицы из-под сарафана, едва ли не задел одного из организаторов праздника – после хлопка парень упал и покатился по снегу. Тем не менее, по словам Маслакова, ничего серьезного с ним не случилось.

...но в какой-то момент из-под сарафана вырвался настоящий огненный шторм. Фото: скриншот видео

- Можно назвать это бесплатной эпиляцией, - почему-то решил пошутить наш собеседник. – Он просто перед тем, как идти поджигать чучело, засучил рукава и получил легкие ожоги. Ничего страшного там не было, помощи врачей не понадобилось – ожоги мы обработали ему прямо на месте заживляющей мазью.

А вот у самих организаторов шоу – команды Reflection Team Fire Show из Санкт-Петербурга – другое объяснение случившегося.

- Чучело изначально было собрано неправильно, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге» руководитель команды. – Получается, организаторы туго натянули ему подол сарафана и прибили его к деревянным брускам. А внутрь накидали сена – причем не в брикетах, как положено, а просто как придется. Получилась куча высотой чучелу где-то по грудь. Соответственно, когда мы начали это все поджигать, сначала загорелся керосин, которым был облит сарафан. Потом огонь перекинулся на сено – а оно из-за мощного притока кислорода вспыхнуло все разом. То есть, это не пары так загорелись, это так загорелось сено.

Что же касается «поджигателя», якобы пострадавшего от огня – 26-летнего парня из команды Reflection Team - то с ним на самом деле все в полном порядке.

- В первую секунду он подумал, что горит, поэтому упал на спину и перекатился, чтобы сбить с себя пламя, - объяснил руководитель команды. – То есть, это не «взрывной волной» его с ног сбило, это он сам упал. Но оказалось, что никакого огня на нем нет – перекатившись, он просто вскочил на ноги и продолжил праздник. Получил легкие ожоги – очень легкие, даже без волдырей – правой руки, от запястья до плеча. Но это очень хорошо, что так все закончилось. Потому что мы, например, уже пять лет работаем и никогда еще «взрывающейся» Масленицы не видели.

По словам руководителя, опасности для зрителей, обступивших Масленицу, не было ни малейшей – сено сгорело сразу и полностью, так что перекинуться на людей пламя не смогло бы. Разбираться в том, почему администрация парка допустила «к сожжению» неправильно собранное чучело, и тем более подавать на кого-то в суд команда тоже не планирует – по их словам, произошел досадный форс-мажор.