«Мое фото в халате приравняли к интиму»: Учительница в Петербурге уволилась из школы после скандала из-за ее роликов в Tik-Tok

Педагог уволилась из-за дискуссии вокруг ее роликов в соцсети Фото: предоставлено героем публикации

В Санкт-Петербурге третий день гремит скандал из-за 23-летней школьной учительницы Дарины Счастной. Все началось с сообщений СМИ о том, что педагога уволили из-за видео, которое она снимает для соцсети Tik-Tok. Девушка выкладывала туда забавные ролики, в которых рассказывала о своих учительских буднях и забавных моментах с учениками. На эти ролики обратило внимание руководство школы, после чего с педагогом якобы решили расторгнуть трудовой договор. Позже Дарина опровергла свое увольнение, так и не пояснив, что именно произошло у нее на работе.

Сейчас учительница впервые подробно рассказывает, было ли на нее давление в школе и как проходило ее увольнение.

- Скажу сразу, ультиматумов (не удалишь соцсети - уволим) мне не ставили, - пояснила "КП-Петербург" Дарина. - Мне просто сказали, чтобы я воздержалась от съемок видео для Tik-Tok, сказали закрыть соцсети. Также меня назвали не совсем воспитанным человеком из-за того, что я выложила фото с мужем в халатах из отеля. Их приравняли к интиму, сославшись на то, что у детей и родителей фантазия без границ и все, что нужно, они додумают сами.

По словам Дарины, она долгое время терпела обиды. Но сейчас окончательно решила уйти из школы.

- Учитель всем что-то должен и не имеет права на личную жизнь, - вздыхает Дарина. - Мне сказали, что своими видео я обесценила статус учителя, так как эти "кривляния" нарушают моральный кодекс. В связи с произошедшей ситуацией я окончательно разочаровалась в системе образования. Поэтому и уволилась. Возможно, я ошиблась с профессией, но ставить цветочек на аватарку, закрывшись от всех, я не буду.

В Санкт-Петербург Дарина приехала из небольшого города в Архангельской области. Она замужем, до увольнения работала в школе № 630 Приморского района. В самом учреждении "КП-Петербург" пояснили, что директор отсутствует, а вместо нее комментировать увольнение учителя в школе никто не будет. В администрации Приморского района в свою очередь нас заверили, что давления со стороны руководства на Дарину не было.

- В адрес учителя поступали жалобы от родителей из-за того, что она привлекала детей для съемки роликов без согласия родителей или их законных представителей. Также жалобы касались содержания видеороликов, - пояснили "КП-Петербург" в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга. - Учителя попросили быть корректной в соцсетях, эти разговоры были абсолютно аккуратные и не оказывали давления на педагога. Но Дарина Сергеевна приняла решение добровольно уволиться. 26 февраля она написала заявление об увольнении, 12 марта был ее последний рабочий день. За все это время она не воспользовалась возможностью забрать свое заявление. Поэтому 11 марта директор школы связывался с Дариной Сергеевной и уточнял, не изменила ли она решение об увольнении, не хочет ли она доработать до конца года. Ее просили остаться, но она отказалась.

Мнение общественности по поводу увольнения учительницы традиционно разделились.

- Большая беда, что учительница уволилась сама, - высказал свою позицию в разговоре с "КП-Петербург" учитель математики, председатель профсоюза "Учитель" в Санкт-Петербурге Иван Меньшиков. - У руководства школы с ее увольнением возникли бы трудности, потому что доказать здесь проступок сложно. Учителя теоретически могли уволить за аморальный поступок. Но тогда нужно доказать, что это именно аморальный поступок. А в данном случае очевидно, что это совершенно не так. Но, к сожалению, в большинстве случаев учителя сами не выдерживают давления со стороны руководства. И это очень печально, что молодые учителя, приходя работать в школу, вынуждены увольняться.

Чтобы избежать таких дискуссий вокруг учителей, Иван Меньшиков предлагает депутатам прояснить в законе, что является аморальным поступком.

- Нужно, чтобы прояснили, что свой канала в "Тик-Токе" - это не аморальный поступок, - продолжает Меньшиков. - Нужна общественная дискуссия, чтобы потом ни у одного директора не поднималась рука уволить за это учителя. Понятно, что сейчас мы все оказались в открытом информационном пространстве, и каждое действие педагога видно, как на ладони. Но нужно понять, что учителя не божества, у них есть свои хобби, увлечения. И если кому-то это не нравится, это не значит, что учителю не место в школе.

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