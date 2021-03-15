«Никто точно не знает, как она работала»: Какие тайны скрывает гигантская «Царь-ванна» из Баболовского парка

Может показаться, что ванна не так уж велика. На самом деле ее борта намного выше человеческого роста. Фото: Александр Беляев (vk.com/id636)

В глубине Баболовского парка в городе Пушкин Ленобласти скрыт уникальный объект, достойный называться одним из чудес света. Речь идет о «Царь-ванне» - гигантском гранитном резервуаре глубиной в два метра и весом около 50 тонн. «КП-Петербург» рассказывает ее историю.

Согласно официальным свидетельствам, «Царь-ванна» появилась на территории Баболовского дворца – банного павильона из десяти комнат, изначально построенного для Григория Потемкина – в 1829 году. До этого на ее месте находилась другая – поменьше и вырезанная не из гранита, а из мрамора. К изготовлению «Царь-ванны» приложил руку Самсон Суханов – легендарный мастер, скульптор и каменотес, сработавший, помимо всего прочего, Ростральные колонны на Васильевском острове, колоннады Исаакиевского и Казанского соборов и Александрийский столп на Дворцовой площади.

Баболовский дворец сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Фото: Александр Беляев (vk.com/id636)

- Как именно работала баболовская ванна, нам до сих пор точно не известно, - рассказывает заместитель директора государственного музея-заповедника «Царское Село» по реставрации Наталья Кудрявцева. – Однако есть гипотеза – и, на наш взгляд, достаточно обоснованная – что ведущую роль в этом процессе играл Таицкий водовод, водная магистраль, служившая для питания каскадов и прудов императорской резиденции.

Принцип действия, объясняет Кудрявцева, был прост и практичен. Рядом с Баболовским дворцом находится небольшой водоем - Серебряное озеро – один из резервуаров Таицкого водовода, доставлявшего самотеком воду из ключей, расположенных вблизи поселка Тайцы в Ленинградской области. Наполнение ванны из озера осуществлялось по принципу сообщающихся сосудов – в нужный момент запиралась специальная спусковая заслонка, открывалось отверстие на дне гранитной чаши, и ванна наполнялась водой. После процедуру повторяли в обратном порядке – и вся вода самотеком уходила в текущую неподалеку речку Кузьминку.

- К сожалению, возможности проверить эту гипотезу экспериментально у нас на данный момент нет, - констатирует Наталья Кудрявцева. – Таицкий водовод уже давно не работает – его прекратили использовать еще в начале 20-го века, а со временем он и вовсе разрушился, а в некоторых местах оказался «перебит» железной дорогой и шоссе.

Похожая участь, к несчастью, постигла и сам Баболовский дворец. После войны он оказался практически полностью разрушен.

Сейчас пройти к руинам не получится - дворец и зал с ванной обнесли забором и поставили круглосуточный пост охраны. Фото: Александр Беляев (vk.com/id636)

- Свод зала, в котором находится ванна, долгое время стоял без кровли, - продолжает наша собеседница. – Дважды там проводились противоаварийные работы – в 1990-х и в 2014-м годах – утраченную кровлю заменили временной, но техническое состояние перекрытий все равно остается неудовлетворительным.

Сама ванна, впрочем, сохранилась неплохо – лишь кое-где можно заметить небольшие сколы.

Конечно, такое грандиозное сооружение не могло не привлечь огромное количество «немогликов» - сторонников разного рода конспирологических теорий, свято верящих в то, что «отсталые и примитивные» люди 19-го века ничего подобного построить сами не могли. Действительно, с точки зрения инженерных решений «Царь-ванна» вызывает настоящий восторг: так, например, ее стенки отшлифованы до толщины в 45 сантиметров. Миллиметром меньше – и при первом же использовании вся конструкция просто лопнула бы из-за колоссального давления распирающей стенки воды.

- Нам, конечно, тоже встречались такие суждения, - признается Наталья Кудрявцева. – Но они не имеют под собой оснований. Примеров мастарства российских каменотесов множество: это и Александрийский столп, и колоннада Исаакиевского собора, и многие другие сооружения. А в основе всего – труд, мастерство и опыт, которые люди копили десятилетиями. На изготовление ванны ушло около шести лет непрерывной, методичной и тяжелой работы.

Так выглядит временная кровля, защищающая свод зала, где стоит гранитная ванна. Фото: Александр Беляев (vk.com/id636)

Как бы то ни было, сейчас увидеть каменное чудо не получится: из-за того, что Баболовский дворец находится в аварийном состоянии, его обнесли забором и выставили круглосуточный пост охраны. Однако руководство ГМЗ «Царское Село» искренне надеется – это ненадолго.

- Сейчас министерство культуры уже заявило о намерениях профинансировать реставрацию Баболовского дворца, - отмечает Наталья Кудрявцева. – Если все сложится удачно, работы удастся завершить – по крайней мере частично – к 2024-му году. Единственное – могут возникнуть сложности с подключением дворца ко внешним сетям электро- и водоснабжения. Но, надеюсь, мы и с этим успешно справимся.

КСТАТИ

Название «Царь-ванна» неофициальное – в императорскую эпоху никто так гранитную чашу, конечно, не называл. Это словосочетание выдумал в 2001-м году председатель «Петербургского строительного клуба» Николай Егоров.

- Я писал материал на эту тему для нашего проекта «300 лет строительства Петербурга», - рассказал Егоров «Комсомолке». – И подумал, что надо бы придумать к нему какой-нибудь красивый и звучный заголовок. А потом как-то само собой пришло на ум: вот есть «Царь-пушка», «Царь-колокол»… а почему бы и не быть «Царь-ванне»? Ну а потом оно уже ушло в народ. Сейчас уже впору хоть авторское право регистрировать.