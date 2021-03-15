«Это вандализм»: В Петербургской Академии художеств выступили против выставки картин бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой

В Петербургской Академии художеств имени Репина возмутились выставкой работ Евгении Васильевой. Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники и студенты Санкт-Петербургской Академии художеств имени Репина взбунтовались против выставки картин бывшей чиновницы Министерства обороны и «Оборонсервиса» Евгении Васильевой, осужденной за мошенничество. Они считают, что творениям Васильевой нет места в стенах академии.

- Просим вас немедленно убрать из научно-исследовательского музея Академии художеств все произведения почетного члена Академии художеств Евгении Николаевны Васильевой. Подобному акту вандализма не место в станах академии, - говорится в письме на имя директора музея и ректора вуза, которое составил преподаватель, педагог мастерской Церковно-исторической живописи Дмитрий Селиванов.

Звание почетного члена Академии художеств России Васильевой присвоили в 2020 году. Фото: Тимур ХАНОВ

Письмо было написано утром в субботу, а уже в к полудню под ним стояло более 60 подписей сотрудников и студентов академии. Многие, кто не мог подписать лично, распечатывали обращение, подписывали и публиковали фото в соцсетях.

- Кромешный, абсолютный позор всего руководства Академии художеств! Как же стыдно и мерзко! - возмущаются петербуржцы в комментариях к посту.

Сотрудники и студенты устроили акцию против выставки картин Васильевой. Фото: facebook.com/people/дмитрий-селиванов

В поддержку акции, учащиеся и преподаватели вуза запустили флешмоб: они сфотографировались в стенах академии с портретами великих русских художников, чьи картины соседствуют с картинами Евгении Васильевой.

- Хочу поблагодарить всех тех, кто не побоялся и поставил свою подпись под нашим открытым письмом. Его подписали более трехсот художников и искусствоведов студентов, профессоров, аспирантов и преподавателей всех факультетов Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Ефимовича Репина. Ваши обращения я сегодня передал Семену Ильичу Михайловскому (ректору - прим.ред.) и в дирекцию Научно-исследовательского музея. Мы сделали все, что могли, спасибо, - написал на своей страничке в Фейсбуке Дмитрий Селиванов.

Под обращением подписались три сотни человек. Фото: facebook.com/people/дмитрий-селиванов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Нет ничего предосудительного» - Никас Сафронов отреагировал на присвоение Евгении Васильевой звания академика

Стало известно, что бывшая руководительница департамента имущества Минобороны РФ стала почетным академиком Российской академии художеств (подробности)