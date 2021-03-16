Выставку картин экс-чиновницы Евгении Васильевой потребовали убрать их Петербургской Академии художеств

Студенты Академии художеств выступили против выставки Евгении Васильевой Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге разразился скандал вокруг выставки "Весна", картин бывшей чиновницы Министерства обороны и "Оборонсервиса" Евгении Васильевой, осужденной за мошенничество. Сотрудники и студенты Академии художеств имени Репина заявили, что этим творениям нет места в стенах вуза. В субботу, 13 марта 2021 года, они выступили с открытым письмом.

"Весна" Васильевой откроется 17 марта / Фото: artsacademymuseum.org

- Просим вас немедленно убрать из научно-исследовательского музея Академии художеств все произведения почетного члена Академии художеств Евгении Николаевны Васильевой. Подобному акту вандализма не место в станах академии, - говорится в обращении к директору музея и ректору вуза.

Студенты и преподаватели академии написали открытое письмо Фото: СОЦСЕТИ

Очень быстро открытое письмо собрало более 300 подписей. А комментаторы в соцсетях поддерживают инициативу студентов и возмущаются, как академия позволила выставлять подобные картины.

- Кромешный, абсолютный позор всего руководства Академии художеств! Как же стыдно и мерзко!

И устроили флешмоб на фоне картины Васильевой Фото: СОЦСЕТИ

Также учащиеся и педагоги устроили флешмоб. Они сделали фотографии в стенах вуза с портретами великих русских художников, чьи картины теперь висят рядом с произведениями Васильевой.

Открытое письмо с подписями уже передано ректору академии. Однако на сайте музея анонс выставки Васильевой до сих пор висит.

Активисты считают, что картинам экс-чиновницы и мошенницы не местов стенах академии / Фото: artsacademymuseum.org

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нет ничего предосудительного» - Никас Сафронов отреагировал на присвоение Евгении Васильевой звания академика

Стало известно, что бывшая руководительница департамента имущества Минобороны РФ стала почетным академиком Российской академии художеств (подробности)