На Васильевском острове оказался самый грязный воздух в Петербурге

На Васильевском острове в Петербурге оказался самый загрязненный воздух Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге оказался самый грязный воздух во всем городе. Такие данные в понедельник, 15 марта 2021 года, предоставили специалисты ФГБУ "Северо-западное управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" по итогам мониторинга за минувший февраль.

- В Василеостровском районе повышенный уровень загрязнения оксидом азота на 1,1 процент. Отмечается, что предельно допустимые концентрации превышены в 1,2 раза, - рассказали в ведомстве.

Однако, в целом по городу воздух в пределах нормы. Специалисты отмечают, что в остальных районах Петербурга превышения диоксида азота, аммиака, взвешенных веществ, формальдегида, хлористого водорода, оксида углерода и остальных опасных веществ не выявлено.

Кроме проверок на стационарных районных постах были взяты пробы на Якорной улице в Красногвардейском районе. Отмечается, что и там загрязнение воздуха находится в пределах нормы.