Матч «Зенита» и ЦСКА рассудит бывший футболист «армейцев», игравший против петербургского клуба

Игра "Зенит" с ЦСКА станет главным матчем 23-го тура РПЛ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Футбольный арбитр, как известно, должен быть полностью беспристрастен. Однако матч «Зенита» и ЦСКА может дать повод для скандала, если игра закончится не в пользу петербуржцев. Болельщики сине-бело-голубых наверняка отметят, что судить игру будет бывший игрок армейцев Евгений Кукуляк.

- Матч ЦСКА - «Зенит» обслужит бригада Евгения Кукуляка. 34-летний арбитр из Калуги назначен на игру с участием сине-бело-голубых во второй раз в карьере, - сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

Первый раз Кукуляк судил гостевой матч «Зенита» с «Арсеналом» в Туле. Та встреча закончилась нулевой ничьей. Впрочем, за туляков экс-футболист никогда не выступал, а вот воспитанником школы ЦСКА он является с юных лет.

Евгений Кукуляк провел несколько сезонов за дублирующий состав ЦСКА, а в 2004 году даже сыграл во встрече против «Зенита», хоть всего и несколько минут в самой концовке матча.

Впрочем, карьере подающего надежды футболиста помешала травма и в 23 года нападающий повесил бутсы на гвоздь. Позднее он окончил школу арбитров и в течение нескольких лет судил низшие лиги российского чемпионата, лишь в сезоне 2020/21 получив возможность отработать в Премьер-лиге полный игровой год.

Серьезных нареканий на работу бригады Евгения Кукуляка пока не было, его считают одним из самых перспективных арбитров в России.

Напомним, что матч с ЦСКА состоится в Москве, в среду, 17 марта, и начнется в 20:00 по петербургскому времени.