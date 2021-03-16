«Бросила девушка, выгнали из команды»: Что известно об игроке сборной России по американскому футболу, который убил мужчину, приняв его за ведьму

Парень играл за сборную России Фото: СОЦСЕТИ

В Москве минувшей ночью проезжавший мимо улицы Довженко водитель каршеринга напал на случайного прохожего. Выбежав из автомобиля, он стал жестоко избивать мужчину руками и ногами. После этого он достал молоток и стал, как мясник, кромсать свою жертву. Убедившись, что прохожий мертв, неизвестный скрылся в темной арке дома. Полицейские, изучив записи с камер наблюдения, быстро вышли на след преступника. Задержанным оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга Никита. Рассказ петербуржца сильно удивил столичных оперативников. Никита спокойно поведал сыщикам, что совершил не убийство, а обряд экзорцизма, так как в прохожем он увидел ведьму в обличии мужчины... Пока силовики разбираются, что к чему с петербургским парнем, «КП» рассказывает, почему его друзья и близкие не были удивлены такому печальному исходу событий.

«РАССТАВАНИЕ С ДЕВУШКОЙ СТАЛО УДАРОМ ДЛЯ НЕГО»

Никита жил в Санкт-Петербурге с родителями в Приморском районе. Парень с детства увлекался американским футболом и делал большие успехи в спорте. В частности, он выступал за петербургский клуб "Северный легион". Одно время, как рассказали "КП-Петербург" его одноклубники, он даже выступал за юниорскую сборную Россию. Вместе с командой ездил в Лондон на чемпионат Европы. Но это не все успехи молодого человека. Никита увлекался еще и музыкой. Открыл даже свою студию записи, сочинял и читал рэп. Занимался коммерческой видео-съемкой. Но три года назад его жизнь резко пошла по наклонной.

Друзья замечали за ним небольшие странности Фото: СОЦСЕТИ

- Никита был обычным парнем, я его знаю еще со школы, мы учились в одном классе, - рассказала "КП-Петербург" подруга Никиты Дарья. - В школе он не был пай-мальчиком. Учился плохо, был хулиганистым. Выпивал, курил, но в драки никогда не лез. Не скажу, что он был агрессивным. Никаких странностей особо раньше за ним не замечала, мистикой он не увлекался. Единственное, он любил тему гороскопов, подробно рассказывал про знаки зодиаков. После школы мы с ним поддерживали общение. Знаю, что у него была любимая девушка, и они довольно долго встречались. Но несколько лет назад они расстались - это стало большим потрясением для него. Он долго не мог пережить конец отношений.

«СТАЛ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ И КРАСТЬ У СПОРТСМЕНОВ»

После расставания с любимой Никита вылетел из своего родного клуба по американскому футболу. Там признаются, что ждали, что их спортсмен может пойти на неадекватный поступок.

- Я на самом деле не сильно удивлен этой новостью про убийство, но именно такого я от него не ожидал, - признался «КП-Петербург» спортивный директор клуба "Северный легион" Алексей Смирнов. - Я знаю Никиту довольно давно, он был хорошим игроком и перспективным. Но в один момент стал употреблять наркотики и вести себя неадекватно. В таком состоянии он приходил даже на тренировки. Мы с ним пытались поговорить, но бесполезно. Дальше он вовсе стал воровать у парней в раздевалке - мы это видели на записях с камер наблюдения. Однако он все отрицал. Парень «снаркоманился» серьезно. Насколько я знаю, именно поэтому его бросила девушка. Из-за воровства мы тоже решили с ним расстаться.

Парень рассказал, что увидел в мужчине ведьму Фото: СОЦСЕТИ

«ПЕРЕД УБИЙСТВОМ ПРЕДЛГАЛА ПОЖИТЬ У НЕГО»

По словам коллег Никиты по клубу, парень начал употреблять наркотики из-за проблем в семье.

- Я пытался связаться с его родителями, когда это все случилось, - продолжает Алексей Смирнов. - Но насколько я помню, семья там оказалась неблагополучная. Родители тоже что-то употребляли, скорее всего, алкоголь. Связаться с ними у меня так и не вышло.

В последний раз Никита выходил на связь с друзьями несколько дней назад. Вел себя довольно странно.

В соцсетях Никита рассказывал о "своих личностях" Фото: СОЦСЕТИ

- Он предлагал мне с моей девушкой пожить в его квартире, на время пока он будет в отъезде, - пояснил "КП-Петербург" друг Никиты Николай. - Мы спрашивали у него, куда он собрался, но он ничего так и не объяснил. Разговор был довольно странный. Ничего конкретного он сказать не смог.

Сейчас Никита задержан сотрудниками полиции Москвы. На него возбудили уголовное дело по статье "Убийство". За расправу ему грозит до 15 лет колонии. Однако парня сперва направят на психиатрическую экспертизу. Если она признает его невменяемым, "петербургского мясника" отправят на принудительное лечение в больницу.

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