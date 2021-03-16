В СПбГУПТД откроется выставка Азамата Ахмадбаева. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

С 27 марта по 12 апреля в современном пространстве по развитию цифрового дизайна и креативной экономики «Точка кипения - ПромТехДизайн», открытом Университетом промышленных технологий и дизайна в ноябре 2020 года, состоится уникальная выставка современного художника из Санкт-Петербурга Азамата Ахмадбаева, работающего в одном из интереснейших направлений современного искусства - глитч-арт.

Произведения автора и главного редактора журнала о современном искусстве Dontpostme Азамата Ахмадбаева выставлялись в музее Лондона Tate Modern, на арт- биеннале в Сеуле, в музее Эрарта и в Стрелке, его работы находятся в частных коллекциях в России, Испании, США, Англии и Польше. Реальность его произведений существует на грани, осознаваемой человеком, и созданной им же с помощью компьютерных технологий. Обращаясь к приемам абстрактного экспрессионизма и цифрового искусства, художник создает минималистичные произведения, пространство которых можно рассматривать с точки зрения ритма и баланса. Напряжение цвета и форм в работах Азамата Ахмадбаева образует поэтичные композиции, которым обеспечено внимательное отношение зрителя.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

27 марта Азамат Ахмадбаев проведет лекцию для молодых художников и дизайнеров. Как рассказали в вузе, автор расскажет об актуальном искусстве в эпоху индустрии, о том, где художники стараются эстетизировать ошибку, о критике подчинения человека технологии и о создании своих минималистичных произведений на стыке абстрактного экспрессионизма и цифрового искусства. Выставка и лекция Азамата Ахмадбаева пройдет в рамках «Креативной недели» с 27 марта по 12 апреля в СПбГУПТД на площадке «ПромТехДизайна» на Садовой, 54. Вуз представит городу цикл бесплатных мероприятий, посвященных развитию творческого мышления и созданию новых уникальных проектов, где молодые дизайнеры смогут встретятся с теми, кто сегодня является главным драйвером изменений культурной столицы: предпринимателями, дизайнерами, архитекторами, художниками, разработчиками и журналистами.