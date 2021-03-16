Современное монументальное искусство. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В главном корпусе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на Большой Морской улице, 18 состоялась международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы монументального искусства», призванная объединить художников-монументалистов, теоретиков искусства, культурологов, искусствоведов, филологов, изучающих прежде всего проблемы монументальной живописи и скульптуры. В рамках конференции третий год подряд в стенах СПбГУПТД проходит и международная выставка - конкурс «Творческая весна», в которой принимают участие порядка 200 авторов, среди которых есть как профессионалы, так и молодые художники из России, Молдовы, Вьетнама и Китая. Свои произведения они представляют в двух номинациях: живопись и графика. Зрители могут ознакомиться с работами на виртуальной экспозиции, которая доступна в период проведения выставки с 10 по 25 марта.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Монументальное искусство имеет богатую историю, оно всегда было связано с определенной стилистикой в архитектуре. В советском искусстве оно очень часто носило идеологический характер, сопряженный с темой монументальной пропаганды – комментирует профессор Владимир Санжаров, член Сената Союза дизайнеров России, директор Института дизайна и искусств СПбГУПТД, - но сегодня меняется и художественный язык, и само место монументального искусства в общем архитектурном и художественном контексте. Оно не так широко востребовано, как раньше, или не в таком качестве. Особенно на фоне распространения новых художественных технологий, в том числе компьютерных. Тут возникает определенный конфликт между академической школой и современными течениями. Как вести подготовку современного художника- монументалиста, чтобы сохранить его основательность, как представителя одной из форм классического искусства, а с другой стороны отвечать на вызовы современности – приоритетная для нас тема. Для этого мы и создали площадку, где могли бы перенимать опыт коллег и делиться своим.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Автором идеи конференции и создания конкурса-выставки является представитель и последователь петербургской академической классической школы живописи, член Союза Художников России, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой монументального искусства СПбГУПТД Дарья Антипина: «Выставка «Творческая весна» проходит третий год подряд. Конференцию мы проводим второй год. Для научного сообщества - это поиск нового знания, введение в научный оборот новых имен, решение остро стоящих вопросов педагогики, вопросов развития современных художественных материалов, но главное – это обмен опытом и объединение единомышленников».

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Помимо выставки-конкурса «Творческая весна» в рамках конференции прошли мастер-классы по мозаике, горячей эмали и витражу, а также круглый стол «Монументальная живопись сегодня: проблемы и перспективы». В дискуссии приняли участие представители монументальных школ из разных регионов России. Также на современной площадке по развитию цифрового дизайна и креативной экономики «Точка кипения – ПромТехДизайн» проходит выставка студенческих работ.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

СПРАВКА

Организатором мероприятия выступает кафедра монументального искусства Института дизайна и искусств СПбГУПТД. Кафедра готовит живописцев – монументалистов, специалистов широкого профиля, способных выполнять как государственные заказы по художественному оформлению зданий общественного назначения, в том числе культовых построек, храмов, так и заказы от частных лиц. Выпускники кафедры занимаются станковой живописью и графикой, реставрацией памятников искусства, преподавательской и культурно-просветительской деятельностью.