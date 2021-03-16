Доверяй, но проверяй: о чем обязательно нужно узнать перед покупкой жилья

Чтобы не разочароваться в новой квартире, нужно изучить правила выбора жилья. Фото: Михаил Фролов.

ПОКУПКА - БЕЗ РИСКА

Приобретение квартиры – дело, безусловно, серьезное. Поэтому первым делом покупатели проверяют надежность застройщика. Сегодня сделать это несложно.

- В интернете и средствах массовой информации сейчас можно получить исчерпывающие сведения о строительной компании и жилом комплексе. Кроме того, уже несколько лет работает сайт наш.дом.рф, на котором собрана информация о всех строящихся домах в России. Данные, которые предоставляют на портал застройщики, регулярно проверяются контролирующими органами, - говорит генеральный директор операционного бизнеса ГК Ленстройтрест Денис Заседателев.

Действительно, после перехода на проектное финансирование покупка новостроек стала гораздо безопаснее. Сейчас застройщики проходят очень строгую проверку как со стороны контролирующих органов, так и банков. Теперь строительные компании не могут брать деньги покупателей напрямую, они получают их через банк и только после того, как введут дом в эксплуатацию. На этом этапе покупатели застрахованы.

- Но ошибиться можно в другом, например, в выборе квартиры, оценке ее качества, характеристик, понимания, подходит ли эта недвижимость именно вам и вашей семье, - добавляет Денис Заседателев.

РОЛЬ ЭМОЦИЙ

Принято считать, что недвижимость люди выбирают исключительно по ее характеристикам - расположению, метражу, стоимости. На самом деле окончательное решение покупатели часто принимают под влиянием эмоций.

- Многочисленные исследования показывают, в какой большой степени покупка квартиры является эмоциональным решением. Красивая реклама, известный бренд, ощущение себя в новой квартире - все это оставляет приятные эмоции. Это хорошо и правильно, но и рациональные моменты упускать нельзя. За общим возбуждением от выбора квартиры и впечатлениями от ее характеристик теряется очень важный аспект. Насколько удобно и комфортно здесь будет жить? Приятно ли будет заходить в парадную, гулять во дворе и так далее, - говорит директор по маркетингу сегмента жилищное строительство России концерна ЮИТ Ольга Семенова-Тян-Шанская.

И вот тут возникает вопрос: а как сделать правильный выбор, если недвижимость понравилась, и вы не против ее приобрести? Во-первых, изучить договор долевого строительства и проектную декларацию - самые важные характеристики жилья в ней будут указаны. Во-вторых, осторожнее относиться к обещаниям застройщика, которые, как правило, гораздо шире, чем контекст договора.

- Покупатели жилья все больше внимания уделяют не только самой квартире, но и особенностям дома, его окружению. Как будут оформлены места общего пользования, какие лифты установят в доме и сколько их будет? Удобно ли будет выходить из дома с коляской, гулять во дворе. И здесь, конечно, большую роль играет портфолио объектов застройщика. Можно посмотреть на уже построенный объект и его рендеры и сравнить обещания и реальность, - продолжает Ольга Семенова-Тян-Шанская.

ЗАПОМНИ И УТОЧНИ!

Люди сравнивают варианты, ездя на просмотры, общаются с представителями застройщиков и внимательно изучают полученную информацию. Чем еще обязательно нужно поинтересоваться?

- Я бы посоветовал узнать, что будущий новосел будет иметь за рамками своей квартиры. И речь не только об инфраструктуре. Иногда покупка нового жилья помогает человеку изменить свой образ жизни. Например, если рядом с домом есть парк, можно начать заниматься спортом, - говорит Денис Заседателев. - В любом случае, чем шире инфраструктура, тем выше ликвидность жилья - это важно, если квартиру планируется сдавать или продавать.

Не лишним будет проанализировать, что именно вас не устраивает в имеющемся жилье, чтобы с покупкой нового избавиться от проблем.

- Мы провели исследования в пяти городах, в которых представлен концерн ЮИТ, и везде потребители называли свою основную «боль» - плохая шумоизоляция. Конечно, на этапе выбора квартиры оценить качество шумоизоляции бывает непросто, сделать это могут лишь уже живущие в доме люди. Поэтому в данном случае можно узнать мнение людей, купивших недвижимость в понравившемся вам доме, - продолжает Ольга Семенова-Тян-Шанская.

Не помешает также узнать, кто будет управлять домом после ввода в эксплуатацию.

- Потому что дом и квартира могут быть идеальными, но плохое обслуживание сведет на нет все плюсы, - предупреждает Денис Заседателев.

- Жизнь в новом доме начинается с момента его заселения и новоселы начинают видеть то, о чем в процессе выбора квартиры не думали - насколько чистые места общего пользования, как благоустроен двор, как быстро управляющая компания реагирует на запросы, - соглашается с коллегой Ольга Семенова-Тян-Шанская. - Хорошо, если управляющая компания и застройщик объединены под одним брендом.

Ну а бояться, что управляющая компания будет покрывать застройщика, уже не имеет смысла. Сегодня жители многоквартирных домов в любой момент могут принять решение о смене УК, а решать вопросы с застройщиком по гарантии можно и без участия обслуживающей организации.

КСТАТИ

Онлайн VS оффлайн: Что выбирает покупатель

Пандемия вынудила многие компании переходить в онлайн и рынок недвижимости – не исключение. Но, несмотря на все удобство и безопасность онлайн-сделок, вряд ли этот формат станет основным.

- У нас есть возможности и инфраструктура для дистанционных продаж, но большинству покупателей нужно лично прийти в офис, пообщаться с людьми, увидеть квартиру и на месте задать все важные вопросы. Эмоции онлайн не передашь, а они, как мы уже говорили, играют важную роль в процессе выбора недвижимости, - считает Денис Заседателев.

Впрочем, и вопрос оплаты в онлайн-сделках играет не последнюю роль.

- Наш бизнес устроен так, что в режиме онлайн удобно посмотреть и, возможно, выбрать квартиру, зарезервировать ее. А вот провести оплату и решить вопрос с документами - эти вопросы решаются в основном на месте, - добавляет Ольга Семенова-Тян-Шанская.