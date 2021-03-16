В Петербурге водитель расстрелял пассажира из ракетницы и несколько раз ударил ножом в голову

В Купчино водитель белой "КИА" напал на пассажира и истыкал его ножом. Фото: Источник "КП"

Полиция Петербурга разыскивает водителя белой иномарки, который днем 16 марта напал на своего пассажира. Конфликт развернулся на Бухарестской улице, в районе Купчино. Момент происшествия увидели случайные прохожие и засняли камеры видеонаблюдения.

- В 13:21 в полицию поступило сообщение о том, что в районе дома 80 по Бухарестской улице мужчина получил ножевое ранение. Установлено, что конфликт произошел между водителем иномарки и пассажиром. Когда пассажир стал выходить из автомобиля, водитель ранил его, предположительно, из ракетницы, после чего догнал и нанес множественные ранения острым предметом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После нападения водитель белой иномарки спокойно сел в машину и уехал. Другие водители, стоявшие за ним в кармане дороги, также спокойно проехали мимо окровавленного человека, лежащего на тротуаре. Полицию вызвали случайные прохожие.

Изрезанного ножом мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии - большая часть ударов пришлась на голову и верхнюю часть тела. У пациента также диагностирована огнестрельная рана.

Нападавший скрылся на машине, сейчас его личность и местонахождение устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.