Что известно о скандальной выставке Евгении Васильевой в Петербурге

Преподаватели и студенты Академии на фоне картин Васильевой с портретами великих художников. Фото: СОЦСЕТИ

«Подобному акту вандализма не место в стенах академии!» - под такой лозунг сегодня в Петербурге открывается выставка экс-чиновницы Евгении Васильевой. Несмотря на безобидное название «Весна», она сильно возмутила жителей культурной столицы а еще больше - студентов и преподавателей Академии художеств.

За два дня до презентации они выступили с коллективным письмом, где потребовали убрать их из стен вуза «этот позор». В первые же часы обращение подписали около трехсот человек. Более того, студенты устроили своеобразный флешмоб и сфотографировались рядом с картинами бывшей чиновницы, держа в руках портреты великих русских художников.

Евгения Васильева решила показать свои картины общественности. Фото: с сайта Музея Академии художеств

Ситуацию «Комсомолке» прокомментировал ректор Академии художеств Семен Михайловский. По его словам, вуз не имеет никакого отношения к организации скандальной выставки Васильевой.

- Они располагаются в нашем помещении, но мы им не начальники, - отмечает Михайловский. – Я никак не стану комментировать творчество Васильевой, но точно скажу, что таких выставок в вузе проводиться не должно. Для этого есть уйма частных галерей, где она спокойно может показывать свои картины.

Попасть на выставку Васильевой не так-то просто. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

По словам начинающих художников, картины Васильевой не имеют ничего общего с искусством.

- Они не несут ни художественной, ни эмоциональной, ни смысловой нагрузки, - возмущается с «КП» студентка Александра Михайлова. - Возможно, Васильева думала, что данный вариант исполнения этих «шедевров» прокатит за примитивизм. Но чтобы быть настоящим примитивистом, нужно иметь очень большой талант или быть профессионалом с высшим художественным образованием и огромным опытом. Цветовые решения ее «произведений» абсолютно беспомощны. Попытка скрыть отсутствие смысла широким мазком ни к чему не привела, а лишь сделала работы еще более антихудожественной мазней. Васильева не художница. Это желание пропиариться и не более того.

Одна из работ Васильевой. Фото: с сайта Музея Академии художеств

Получить комментарий от директора Музея академии художеств Алексея Мудрова «Комсомолке» не удалось. Как отметили в приемной, по нелепой случайности у него началось срочное совещание, которое должно закончиться через 3-4 часа, то есть, аккурат перед началом церемонии открытия. На которую, кстати, нас отчаянно пытались не пускать, говоря, что аккредитация закончилась. Но после нескольких звонков место для самого крупного федерального издания все же нашлось. Но только на пресс-подход, не на торжественную часть. К слову, на сам вернисаж были допущены только избранные – близкие и друзья Евгении Васильевой, которым она заранее выслала приглашения.

Студенты и преподаватели академии написали открытое письмо Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, девять лет назад главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву задержали по обвинению в коррупции. Спустя три года ее осудили за мошенничество на пять лет. Деньги для отмывания она получила от продажи имущества предприятия «Оборонсервис». Но срок она не отсидела, вышла по УДО.