Добрый контролер из Петербурга помог вернуться домой семилетнему Никите из Сертолова

Раньше мужчина трудился и на железной дороге, и в петербургской подземке, поэтому спасать попавших в беду пассажиров приходилось не раз.

Чтобы вернуть семилетнего Никиту домой, неравнодушные посторонние развернули целую спасательную операцию. В итоге потеряшку довезли из Петербурга в Сертолово и передали маме. А контролер автобуса, который временно заменил мальчику родню, стал героем в глазах пассажиров.

Мальчугана на вид лет семи, всего в слезах, заметили утром 14 марта возле маршрутки №676, которая стояла на конечной станции – у метро «Проспект Просвещения». Ни мамы, ни папы рядом не наблюдалось. Взять ребенка под временную опеку пришлось контролеру.

В тот день 29-летний Роман Прокудин работал на двух сертоловских маршрутах – 434 и 676. Раньше мужчина трудился и на железной дороге, и в петербургской подземке, поэтому спасать попавших в беду пассажиров приходилось не раз. Были среди них и дети: так, однажды Роман остановил и передал полиции маленьких хулиганов, сбежавших из интерната.

– Мальчик плакал, и я стал расспрашивать, что случилось, где его родители, откуда он сам, – поделился с «Комсомолкой» контролер. – На это ребенок ответил, что сбежал из дома – из микрорайона Черная речка в Сертолове – и потерялся.

Тогда Роман, попутно набирая телефон диспетчерской и службы «112», пригласил юного беглеца в маршрутку: она как раз шла в нужном ему направлении. Вскоре перезвонили из сертоловского отдела полиции, и контролер назвал правоохранителям место и время прибытия маршрутки на конечную. К ее прибытию люди в форме должны были организовать встречу малыша и попытаться найти его родителей.

– По дороге мальчик рассказал, что его зовут Никита, что ему семь лет, – продолжает Роман. – Я стал интересоваться, в каком доме он живет и что находится рядом с ним. Но он знал только город, микрорайон и номер дома.

К счастью, в своем сбивчивом рассказе паренек упомянул фамилию и добавил, что его маму зовут Лена. По этим зацепкам полиция и отыскала семью напуганного ребенка. Правда, дома мамы Лены на момент визита людей в форме не оказалось. А потому до воссоединения семьи Никиту успели осмотреть врачи Токсовской межрайонной больницы.

Кстати, после спасения Никиты у полицейских возникли вопросы не только к маме Лене, но и к контролеру Роману.

– Они посчитали, что я должен был передать ребенка полиции Петербурга – там, где его обнаружил, – поясняет мужчина. – Но я решил, что так будет безопаснее для ребенка: нельзя было оставлять его на улице, нужно было сопроводить его домой, тем более что нам было по пути.

К слову, начальство – компания-перевозчик «Барс 2» – неравнодушного контролера полностью поддержало.

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