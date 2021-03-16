Экс-чиновница Васильева на открытии выставки в Петербурге: «Работаю для людей, а не для выручки»

Выставку в Петербурге Евгения Васильева презентовала лично. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Около входа в Музей Академии художеств в Петербурге вечером 16 марта многолюдно. Внутрь не попасть, так как на открытие выставки бывшей чиновницы Евгении Васильевой пускают далеко не всех. Правда, толпящиеся на улице люди не то чтобы мечтают оказаться среди картин оригинального художника современности. Они вышли, чтобы выразить свое мнение к происходящему и по возможности запретить этот вернисаж.

- Васильева не художница, - пытаются достучаться до большинства начинающие художники, которые и устроили флешмоб. - Цветовые решения ее «произведений» абсолютно беспомощны. Попытка скрыть отсутствие смысла широким мазком ни к чему не привела, а лишь сделала работы еще более антихудожественной мазней.

Официально выставка откроется 17 марта. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Сама новоявленная художница так не считает. Она, появившись перед журналистами на мероприятии, призналась, что на ее работы спрос есть даже за границей!

- Много примеров негативной реакции на художников, которые потом были признаны великими фигурами в сфере истории искусств, - начала объясняться Васильева, когда ей сообщили о скандале вокруг ее мероприятия. - Поэтому у меня нет негативной реакции на это. Я работаю для себя и для людей, а не для выручки.

Как пояснила Васильева, организацией выставки занималась не она, а меценаты.

- Ко мне обратились коллекционеры, которые собирают мои работы, и попросили предоставить работы, - пояснила Васильева. - Я их предоставила.

При этом имена меценатов Васильева называть отказалась. Но зато пообещала, что в ближайшее время ее работу смогут увидеть и в других городах. Пока, правда, тоже без конкретики.

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