«Сердце могло остановиться в любой момент»: Девятилетнюю девочку из Петербурга чуть не убил постковидный синдром

Ребенка спасали сразу две бригады специалистов. Сейчас девочка в реанимации. Фото: пресс-служба ДГБ № 1

Девятилетнюю девочку с тяжелым и редким поражением внутренних органов спасли врачи Детского научно-клинического центра инфекционных болезней и Детской городской больницы № 1 в Санкт-Петербурге. По словам врачей, малышка пострадала от мультивоспалительного постковидного синдрома – усилиями докторов ее буквально вытащили с того света.

По словам специалистов, ребенок изначально поступил в Центр инфекционных болезней с лихорадкой и сыпью. Изначально подозрение докторов пало на кишечную инфекцию и последствия когда-то перенесенного коронавируса, но все оказалось куда сложнее и страшнее.

- За несколько часов состояние девочки стало ухудшаться: появилась нестабильность артериального давления, неврологические симптомы, а вечером в субботу - аритмии и полная блокада проводящей системы сердца, - вспоминает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (ДГБ № 1) Михаил Русак. – Оказались затронуты миокард и коронарные артерии, поражение распространилось на легкие, почки и головной мозг. До критических значений упала частота сердечных сокращений – 28 ударов в минуту при норме в 90-100 ударов.

Специалисты ДГБ № 1 поставили девочке временный кардиостимулятор. Фото: пресс-служба ДГБ № 1

По словам Михаила Русака, девочка пострадала от постковидного кавасакиподобного мультисистемного воспалительного синдрома. Это опасное и пока что достаточного малоизученное состояние, при котором у ребенка, благополучно (легко или вообще бессимптомно) переболевшего коронавирусом иммунная система спустя какое-то время в ответ на мало-мальски серьезную инфекцию «дает» чрезмерную реакцию. И вместо борьбы с возбудителем инфекции начинает разрушать организм. Как именно возникает этот синдром, какие внутренние механизмы его «запускают» - пока не известно. Доподлинно медики знают лишь то, что развиваться он может через несколько месяцев после того, как ребенок перенес «ковид», а заранее распознать, кого он поразит, а кого нет, невозможно.

- Опасность кроется еще и в том, что, как правило, развивается этот синдром достаточно быстро, - отмечает Михаил Русак. – В течение буквально нескольких дней. И в течение нескольких часов состояние ребенка может ухудшиться от просто каких-то отдельных симптомов до тяжелой полиорганной недостаточности, способной привести в том числе и к летальному исходу.

Кардиолог Евгения Глотова, кардиохирурги заведующий отделением Рубен Мовсесян, Алексей Шихранов и кардиохирург-аритмолог Геннадий Чижиков выполняют операцию на сердце. Фото: из архива ДГМКСЦВМТ

В этот раз благодаря профессионализму докторов трагедии удалось избежать. Поскольку девочке нужно было срочное кардиохирургическое вмешательство, а транспортировать ее в таком состоянии было невозможно, спасали ребенка сразу две бригады медиков: специалисты Детского научно-клинического центра инфекционных болезней и Детской городской больницы № 1. Местные врачи НИИ ДИ обеспечили возможность установки временного кардиостимулятора: несмотря на все риски ввели девочку в анестезию, интубировали – ввели в трахею трубки для восстановления проходимости дыхательных путей и подачи наркоза - и перевели на искусственную вентиляцию лёгких. А медики из Центра высоких медицинских технологий аккуратно установили электрод и, фактически, восстановили нормальный режим работы сердца.

- За весь год пандемии у нас было всего восемь подобных детей, эта девочка стала девятой, - отмечает Михаил Русак, – И вторым ребенком за все время моей практики, которому понадобился временный кардиостимулятор. Первый был несколько лет назад, тогда речь шла о тяжелой врожденной патологии.В этот раз благодаря профессионализму докторов трагедии удалось избежать. Поскольку девочке нужно было срочное кардиохирургическое вмешательство, а транспортировать ее в таком состоянии было невозможно, спасали ребенка сразу две бригады медиков: специалисты Детского научно-клинического центра инфекционных болезней и Детской городской больницы № 1. Местные врачи НИИ ДИ обеспечили возможность установки временного кардиостимулятора: несмотря на все риски ввели девочку в анестезию, интубировали – ввели в трахею трубки для восстановления проходимости дыхательных путей и подачи наркоза - и перевели на искусственную вентиляцию лёгких. А медики из Центра высоких медицинских технологий аккуратно установили электрод и, фактически, восстановили нормальный режим работы сердца.

Сейчас малышка по-прежнему остается в реанимации. К счастью, лечение удалось начать своевременно, и ее состояние заметно улучшилось. Тем не менее доктора пока не дают никаких прогнозов. Отчасти – потому что боятся «спугнуть» положительную динамику, отчасти – из-за того, что мультистемный постковидный воспалительный синдром – штука крайне опасная и коварная.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Михаил Русак рассказал, как спасали малышку. Фото: пресс-служба ДГБ № 1

- Наступила ситуация, которую врачебный мир не мог даже предполагать еще год назад¸- констатирует Михаил Русак. – Тем более что дети очень часто болеют COVID-19 вообще бессимптомно – соответственно, нельзя предугадать, в какой момент и кто именно пострадает от этого синдрома. Наша девочка, например, до госпитализации была совершенно здоровой и не страдала никакими сопутствующими или хроническими заболеваниями. Возможно, теперь родителям стоит еще внимательнее относиться к своим детям – даже если кажется, что они ничем не болели – чаще и тщательнее обследовать их в больницах и клиниках. У нас в больнице, например, есть такая программа обследования по ОМС. Кроме того, стоит вновь задуматься и об официальном создании на базе Первой детской Центра анестезиологии и реанимации с наличием реанимобиля, оборудованного всем необходимым, включая аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, чтобы мультидисциплинарная бригада могла экстренно выезжать в помощь коллегам любого медицинского учреждения Петербурга для спасения пациента.