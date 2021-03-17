В Ленобласти школьного учителя задержали за приставания к мальчикам

Педагога-многостаночника задержали за приставания к детям. Фото: СОЦСЕТИ

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера» в отношении школьного педагога-психолога из поселка Токсово, который имел нездоровый интерес к мальчикам.

- По версии следствия, подозреваемый, являясь педагогом, неоднократно совершал половые преступления в отношении несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба Следкома.

По данным источника «Комсомолки», 16 марта в полицию обратился отец одного из учеников школы, где преподавал 60-летний учитель. Мужчина сообщил, что его 13-летний сын пожаловался на приставания со стороны педагога, пояснив, что тот «неоднократно трогал руками его половые органы».

Педагога задержали. Пока полицейские проверяли информацию, к ним поступило заявление 21-летнего студента одного из петербургских вузов, у которого в 2010-2012 годах задержанный был классным руководителем в школе. Тут открылись еще более откровенные сцены. По словам парня, учитель также прикасался к его интимным местам. При этом школьник боялся рассказать об этом родителям, и до сих пор этот факт оставался тайной. Однако в том же 2012 году учитель покинул школу и перебрался из Петербурга в ближайший пригород. Здесь он устроился на новое место, но старых привычек не бросил.

В личных фото у учителя есть довольно странные кадры - семьи и детей он не имел. Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что за свою педагогическую жизнь, преподаватель успел получить обширный опыт. Он учил детей физике, так как окончил Университет имени Петра Великого - Политех, а также русский и литературу, потому что имеет еще и литературные труды.

- Учитель физики, русского языка и литературы в лицее. Литературный редактор, критик и публицист; мастер спорта. Интересы: проще назвать то, чем я НЕ интересуюсь, - говорится в профиле педагога ВКонтакте.

Отметим, что среди фотографий на страничке учителя есть и довольно странные. В частности, снимок ребенка, который спит на кровати рядом с собакой в доме педагога. Собственной семьи и детей у мужчины нет.

- Задержанный дал признательные показания в вышеуказанных преступлениях. В адресе проживания проведен обыск, изъяты: оргтехника, цифровые носители, два пододеяльника с множественными следами выделений, - сообщает источник «КП».

Сейчас задержанному избирают меру пресечения, в ближайшее время педагогу будет предъявлено обвинение. По указанным выше статьям мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.