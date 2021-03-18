Хобби не для слабонервных: Кто такие «крюкопрыги» и чем опасно новое увлечение

Петербургские экстремалы переняли опыт московских "братьев по духу". Опасные игры они устраивают преимущественно на мостах и заброшках. Фото: из архива Александры Шанти

Видео с безбашенным парнем, который спрыгнул с высоты, вставив себе в мягкое место стальные крюки (в буквальном смысле слова – металл пропустили сквозь живую кожу), в мгновение ока разошлось по новостным пабликам и петербургским СМИ. «Комсомолка» в Петербурге» копнула глубже – и обнаружила в Северной столице целую субкультуру экстремалов, которые развлекаются подобными вещами практически регулярно – разве что крюки вдевают не в пятую точку, а в спину. На кого рассчитано опасное увлечение, почему оно практически не выходит «из тени», и при чем тут индейцы Северной Америки – рассказывает «КП-Санкт-Петербург».

По словам главного идеолога «крюкопрыга» (именно так кровавое хобби называется на профессиональном жаргоне – прим.ред.) в Санкт-Петербурге Александры Шанти, на берега Невы оно пришло сравнительно недавно.

Со слов организаторов прыжков, никакой опасности в низ нет. Медики, впрочем, считают иначе. Фото: из архива Александры Шанти

- Вообще все началось с Москвы, - рассказывает Александра. – А точнее – с двух независимых практик: прыжков на веревке и подвешивания на крюках. В какой-то момент команда столичных экстремалов решила их совместить – так и появился «крюкопрыг».

Поначалу, продолжает девушка, любители пощекотать себе нервишки сигали с относительно небольших – не выше 20 метров – объектов и раскачивались с угасающей амплитудой. Потом, набравшись опыта, перешли на высоты посерьезнее. В конце концов все пришло к тому, что в 2020-м ветераны «крюкопрыга» отправились в Кабардино-Балкарию и установили там мировой рекорд – спрыгнули со скалы высотой в 250 метров. На веревке. Со вдетыми в кожу крюками.

- В момент падения и особенно в момент, когда тебя «подхватывает» веревка, в кровь выделяется столько адреналина и эндорфина, что боль практически не ощущается, - объясняет Александра. – Получается такой своего рода естественный анестетик. Ну и, строго говоря, делается это не только ради экстрима. Подвешивать себя на крюках придумали еще индейцы Северной Америки – у них так выглядел обряд посвящения мальчиков в мужчины.

По словам Александры Шанти, некоторые приходят, чтобы прыгнуть тандемом - в объятиях второй половинки. Фото: из архива Александры Шанти

Выглядит процесс так: человеку собирают кожу у лопаток и прокалывают ее специальной одноразовой иглой. После – в образовавшиеся проколы вставляют 4-миллимитровые крюки из медицинской стали. Дальше – подъем, прыжок, извлечение крюков и обработка раны антибактериальными салфетками.

Кадр из того самого видео, шокировавшего пользователей социальных сетей. Фото: скриншот видео

На протяжении пяти лет комьюнити «крюкопрыгов» держалось по преимуществу в тени – к себе любители жестких развлечений никого не аркане не тянут. Известность (как минимум в масштабах Петербурга) им принесло скандальное видео, о котором мы упоминали в самом начале статьи.

Кожу прокалывают одноразовыми иглами. Фото: из архива Александры Шанти

- Если честно, нам сейчас даже немного страшновато, - признается Александра. – Мы это просто сделали для себя и вообще не ожидали, что это видео так разойдется. По поводу самого парня – с ним все хорошо. Ничего у него не оторвалось, он жив, цел и уже уехал обратно в Москву.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей Саяпин, анестезиолог-реаниматолог: Последствия могут быть тяжелыми

- Практика подвешивания на крюках действительно достаточно широко распространена – в частности, ей занимаются адепты некоторых индуистских течений. Но тут важно понимать несколько очень серьезных вещей.

Во-первых, сам по себе прокол – вещь не такая простая и безопасная, как может показаться. Если задеть подкожную жировую клетчатку, можно заработать ее отрыв или нагноение с образованием флегмоны – острого гнойного воспаления. Если по незнанию ткнуть в мышцу – даже чуть-чуть задеть фасцию, оболочку из соединительной ткани, в которой мышца покоится, как в футляре, последствия могут быть еще более тяжелыми.

Организаторы прыжков уверяют, что все безопасно. Медики же рекомендуют воздержаться от подобных развлечений. Фото: из архива Александры Шанти

Во-вторых, все-таки не совсем проработанным видится процесс антисептической обработки. Одноразовые иглы и обработка крюков – это хорошо, но этого с учетом всех дальнейших действий – подъемы, прыжка, извлечения крюков и прочего – может оказаться недостаточно. И опять же – от небольшого воспаления до обширного гнойника и прочих малоприятных вещей. Так что я бы, по большому счету, не рекомендовал ничем подобным заниматься. Хотя бы с чисто медицинской точки зрения.