Нерп Крошика и Шлиссика подготовили к весеннему переезду

Нерпы Шлиссик и Крошик готовятся к весеннему переезду / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Самые знаменитые нерпы Санкт-Петербурга Крошик и Шлиссик готовятся к весеннему переезду. Скоро в городе станет достаточно тепло для того, чтобы ластоногие выбрались из помещения и переселились в бассейны, расположенные на улицы. Об этом в компании рассказали в четверг, 18 марта 2021 года.

- Молодежный актив работников предприятия и Фонда друзей балтийской нерпы принял участие в импровизированном субботнике. Молодые люди помогли очистить проходы к уличным бассейнам, в которые с приходом весны переберутся Крошик и Шлиссик. Возможно, в скором времени в них попадут и спасенные пациенты Центра, - рассказали в компании.

Для этого работники центра и "Водоканала" провели субботник / Фото: "Водоканал"

Однако, есть вероятно, что в этом году работы в Центре будет не много. Нынешняя весна складывается для тюленей и нерп более благоприятно, чем в предыдущие годы - площадь льда на Финском заливе и Ладожском озере довольно большая. Поэтому случаи, когда тюленят уносит на дрейфующем льду от мам, пока не зафиксированы.

Фонд напоминает, что при обнаружении на побережье детенышей тюленей следует незамедлительно сообщить об этом по телефону: 699-23-99 (круглосуточно). Пытаться помочь животному самостоятельно ни в коем случае нельзя.