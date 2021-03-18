Композитор Зацепин объяснил, почему на самом деле Наталье Варлей не дали исполнить песню про медведей в «Кавказской пленнице»

Наталья Варлей стала известна благодаря фильмам Гайдая Фото: кадр из фильма

«Где-то на белом свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи л земную ось». Эту песню из «Кавказской пленницы» знают, наверное, все россияне. И, казалось, эта композиция, исполненная Аидой Ведищевой, будет всегда ассоциироваться у нас с чем-то добрым и светлым. Но спустя 54 года главная героиня картины Натальи Варлей, сыгравшая в фильме Нину, устроила из-за нее настоящий скандал. Актриса, ранее еще и обвинившая режиссера Леонида Гайдая в домогательствах, заявила, что эту композицию у нее «украли», хотя изначально в «Кавказской пленнице» должен был звучать именно ее голос.

По словам Натальи Владимировны, изначально режиссер Леонид Гайдай утвердил ее исполнение, но Александр Зацепин настоял, чтобы в фильме пела Аида Ведищева. «Комсомолка» дозвонилась до композитора и семьи Гайдая, чтобы узнать, кто на самом деле должен был исполнить знаменитый советский саундрек.

Варлей повторяла за Гайдаем на съемках фильма Фото: кадр из фильма

- Странно все это, - вздохнул в разговоре с «КП-Петербург» Александр Зацепин. - Изначально мы записали именно Ведищиву. Потом мне Гайдай сказал: «Наташа хочет тоже записаться. Запишем ее?» Я ответил: «Давай». Мы ее записали. Леонид Гайдай послушал ее, позвал меня, говорит: «Послушал Варлей, ничего нового в ее исполнении нет. Она сделала копию с Ведищевой». Я ему ответил: «Тебе решать, мне больше нравится Ведищева». Он сказал, что ему тоже. Но Варлей сейчас тянет одеяло на себя. Она же как-то заявляла подобное и про другую песню, что она должна была петь первой. Ну, хочет она быть первой, пусть будет первой. Я говорю то, что было, мне безразлично совершенно сейчас это.

Александр Зацепин вспоминает, что после того разговора они с Гайдаем вовсе забыли о записи песни Варлей и больше никогда это не вспоминали. Но режиссер делился с композитором другой особенностью актрисы.

- Гайдай единственное, что рассказывал мне про Варлей: «Она не актриса, пришла из цирка. Я ей все сцены проигрывал, она за мной повторяла», - вспоминает Зацепин. - Что касается обвинений Варлей в домогательствах со стороны режиссера, я эту кухню не знаю, я не уверен, что это было, я не думаю, что это так.

Композитора Зацепина поддержала и семья Гайдая.

Ранее Варлей обвиняла Гайдая в домогательствах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Александр Сергеевич основной композитор, он отвечал за то, что происходило со всем, что касается музыки в фильме, - рассказала «КП-Петербург» дочь режиссера Оксана Гайдай. - Александру Сергеевичу можно абсолютно доверять в этом вопросе. Он все правильно в этом случае говорит.

- Как ваша семья относится к Варлей?

- Я даже не буду это комментировать, мне кажется, это нетактичный вопрос. Я ничего не могу сказать, я предпочту не реагировать на ее заявления.

Сама Варлей отказалась обсуждать скандал, который сама и затеяла.

- Прекратите спекулировать на сплетнях, - выкрикнула Варлей на вопрос о песне и бросила трубку.

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