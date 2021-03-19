«Больше зарабатывают семейные и те, кто круто выглядит»: считаем доходы таксистов Санкт-Петербурга

Первые таксомоторы в Санкт-Петербурге поехали в 1906-1907 гг. Мчали по 13 км/час и даже делились на классы: для состоятельных господ и мелких служащих. После революции такси сочли буржуазной замашкой и ликвидировали. Но уже в 1925 году по улицам Ленинграда начали рассекать «Форды».

После Великой Отечественной такси обозначили шашечками и добавили «зеленоглазый» атрибут: световой маяк, который обозначал, что машина свободна.

22 марта в мире отмечают международный день таксиста. Праздник пришел из Лондона. Таксомоторы там появились одновременно с петербургскими.

ЛЮДИ СЕМЕЙНЫЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ БОЛЬШЕ

В честь торжества «КП» поговорила с генеральным директором петербургской компании «Золотая жила» Дмитрием Горшковым. Фирма является партнером Яндекс.Такси. В автопарке более 140 машин. Еще полсотни человек сотрудничают с парком на своих авто.

— В основном у нас работают мужчины. Причем люди семейные нередко зарабатывают больше. Это не наша заслуга, а достижения самих сотрудников. Город большой, спрос на такси есть всегда. Нередко доходы у нас в такси значительно выше обычной зарплаты по городу в других профессиях, — рассказывает Дмитрий Горшков.

В такси работают либо те, кто всю жизнь был профессиональным водителем, либо желающие получить временный заработок. Особенно подработка важна в экономически непростое время.

— Буквально недавно устроился в наш парк графический дизайнер. Пришел водителем, а потом мы стали с ним сотрудничать и по его основной профессии. Очень много людей интересных устраиваются в такси. Кто-то говорит, что это на пару месяцев, а затем остается на долгие годы.

Специально для адаптации новичков в компании Дмитрия придумали систему наставничества. Но не классическую, а сообразно духу времени. Молодых ребят добавляют в чат коллег и там рассказывают хитрости профессии.

ЛУЧШИЕ ПАССАЖИРЫ НА ПЕТРОГРАДКЕ

В 2021 году еще остались сотрудники, которые стесняются работать в такси. По наблюдениям Дмитрия, такие зарабатывают меньше. Потому что работе уделяют лишь несколько часов в день.

— А есть водители, которые и сами выглядят круто, и машина у них в идеальном состоянии. Такие люди устанавливают себе строгий график работы. В итоге получают прилично.

В день водитель в среднем выполняет 20-25 поездок. Тем, кто ездит на машинах комфорт+ и бизнес класса, заказов приходит меньше. Но поскольку поездка стоит дороже, в итоге зарабатывать все равно получается прилично.

В будни жители Санкт-Петербурга чаще заказывают такси до офиса или перемещаются по городу по делам. В выходные поездки становятся короче и преимущественно по центру. Самые любимые районы водителей с точки зрения состоятельных клиентов — Петроградка и Крестовский.

Что до машин, то в эконом классе такси Санкт-Петербурга первенство последние годы за Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Если говорить о более высоких классах, то популярность получила KIA K-5

СЧИТАЕМ ДОХОД ВОДИТЕЛЕЙ

— В праздник хочу пожелать водителям терпения. А еще самосовершенствования. Потому что можно долго винить погоду, компании, других людей в том, что ты мало зарабатываешь. Но на самом деле причина неудач часто кроется в нас самих. Развивайтесь, улучшайте себя и пойдут деньги, классные клиенты и заказы, — поздравляет коллег Дмитрий Горшков.

Чтобы узнать, сколько зарабатывают водители, корреспондент «КП» попросил знакомых таксистов добавить его в профессиональные чаты. В мессенджерах водители со всего города обсуждают свои дела и иногда делятся своими доходами. Такой вопрос часто возникает у новичков профессии.

Нам удалось найти несколько свежих скриншотов из приложений таксистов Яндекс.Такси. Лица и имена водителей мы скрыли. Все суммы указаны уже после вычета комиссий.

Первый водитель заработал за последнюю неделю февраля около 23,5 тысяч рублей. Если умножить цифру на четыре — по количеству недель в месяце, то получился более 90 тысяч рублей. Судя по увиденному в чате, это далеко не лучший результат.

У другого водителя за тот же промежуток работы 29,6 тысяч рублей. В пересчете на месяц выходит около 118 тысяч рублей. Достойные деньги для Санкт-Петербурга. Однако отнюдь не рекордные заработки среди таксистов.

34 тысячи рублей с 22 по 28 февраля заработал Сергей. И вновь проделаем нехитрое математическое действие с умножением. Получается 136 тысяч рублей за короткий месяц.

Рекордсмен чата — почти 45 тысяч рублей с 8 по 14 марта. Если водитель будет продолжать в том же духе, то за март заработает около 200 тысяч рублей. И таких как он в мессенджере было немало.