«Мы начали подготовку»: Парад Победы в Санкт-Петербурге должен пройти в обычном режиме

Парад Победы должен пройти в обычном режиме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиционный военный парад, который проходит в День Победы, 9 мая, в прошлом году был перенесен из-за пандемии. Коронавирус также внес изменения и в формат мероприятия - большая часть зрителей смогла посмотреть торжества только по телевизору. Но в этот раз есть надежда, что отменять или переносить ничего не придется.

- Мы начали подготовку к проведению парада. 19 марта прошла первая тренировка механизированной колонны, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Всего к участию в мероприятиях от ЗВО готовятся 1237 единиц военной техники, в авиационной части - 54 боевых и транспортных самолета и вертолета. Во главе механизированных колонн пойдет техника времен Великой Отечественной войны – танки Т-34 и самоходные установки Су-100.

Запланировано традиционное шествие и проход колонны. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Более 50 тысяч человек отобрано для участия в шести парадах и 157 торжественных шествиях с участием войск, вооружения, военной техники и авиации. Среди них 35 тысяч – военнослужащие ЗВО, 15 тысяч – сотрудники иных силовых ведомств, – отметил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Отметим, что многие военнослужащие, которые примут участие в торжествах, прошли вакцинацию от коронавируса. А всего парады и шествия состоятся в 26 регионах России, где базируются части округа. Но главное мероприятие будет, конечно, в Петербурге.

В город уже прибыли более ста единиц вооружения и военной техники механизированной парадной колонны ЗВО. Часть из них привезли по железной дороге, разгрузили и отправили на полигон для техобслуживания, нанесения эмблем и последующих тренировок.

Мероприятие должно состояться 9 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

- В Параде Победы, который пройдет на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, примет участие более ста военнослужащих и около 150 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

А вот дату проведения парада определяют не военные, а гражданские власти. Она, как и формат мероприятия, будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Но в ЗВО надеются и верят, что победное шествие состоится именно 9 мая.