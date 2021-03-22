Почему зрители больше всего ждут Лизу Туктамышеву на ЧМ-2021: история «Императрицы» из Петербурга

Елизавета Туктамышева 22 марта 2021 выступит на Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Многократная чемпионка Европы и мира, вундеркинд от фигурного катания, ледяная императрица, самый милый на свете Туктик, звезда социальных сетей и настоящая сердцеедка — это все о ней, о Елизавете Туктамышевой. Уже сегодня, 22 марта 2021, одна из самых ярких звезд российского спорта выступит на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме - впервые с 2015 года. В ожидании новых рекордов — как минимум личных — рассказываем, за что Елизавету любят миллионы, и какой путь она прошла, прежде чем подняться к самым вершинам.

Лиза Туктамышева впервые заявила о себе еще в 15 лет. Да как заявила — взяла, да и победила сразу в двух этапах Гран-при по фигурному катанию сезона 2011-2012, в Канаде и Франции. И это несмотря на присутствие в списках спортсменок таких титулованных львиц, как Джоанни Рошетт — бронзовой призерки Зимних Олимпийских игр в Ванкувере — и чемпионки Четырех континентов Мики Андо.

Особенно хорошо Туктамышевой далась короткая программа — в частности, на этапе в Канаде она сразу же ушла в большой отрыв и разделала всех соперниц практически всухую. И хотя в финале Гран-при Туктамышева заняла лишь четвертое место, всем было понятно — на небосводе мирового фигурного катания зажглась новая звезда.

Лиза Туктамышева тренируется под руководством знаменитого Алексея Мишина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Потом был короткий период спада — в частности, на чемпионате России 2014 года подопечная Алексея Мишина не смогла пробиться выше десятого места. Тут-то можно было бы списать ее со счетов, но спортсменка взяла перерыв, восстановилась после травмы, набралась новых знаний и навыков и спустя короткое время вернулась — еще энергичнее, живее, активнее и по-хорошему злее, чем была. Престижный турнир Небельхорн в Германии, состязания в Финляндии, Кубок Варшавы, Гран-при в Барселоне — медали и кубки ложились к ее конькам. В конце концов покорился Туктамышевой чемпионат мира 2015 в Шанхае — и с тех пор ее спортивная карьера стремительно летит вверх.

На ЧМ 2021 за Туктамышеву будет болеть весь Петербург! Фото: instagram.com/p/CEKMFslnVcT/ Фото: СОЦСЕТИ

Конечно, рассказывать об одних лишь победах Лизы Туктамышевой было бы неправильно — помимо блестящих выступлений на ее счету, например, третье место на Кубке Китая, восьмое место на чемпионате России в Челябинске и обидный проигрыш Евгении Медведевой на Кубке России в Великом Новгороде в 2019 году. Но с одним спорить не имеет смысла: Елизавета Туктамышева если и не самая результативная, то уж точно самая «медийная» и популярная фигуристка России. В чем секрет?

Все программы Туктамышевой «горячие»! Фото: Артем КИЛЬКИН

А секрет прост. Фирменный стиль Лизы — провокация. Будь то Россия или Европа, произвольная программа или короткая — катаясь, Туктамышева всегда дразнит публику, щиплет зрителя за самые «чувствительные места». Выступление на гран-при в Канаде, например, она и вовсе превратила в свой личный бенефис: посреди программы, прямо на лету скинула верхнюю часть костюма и осталась в одном бюстгальтере. И все это — под Toxic Бритни Спирс. Хулиганство? Безусловно. Попало ли оно в цель? Да, да и еще раз да! Вот еще пример. Буквально пару недель назад на юбилее своего тренера Алексея Мишина, которому 8 марта исполнилось 80 лет, Елизавета Туктамышева показала программу под пронзительную и совсем не очевидную песню для фигуристки «Секунду назад» группы «Ночных снайперов».

Теперь Туктамышева, программы которой раз от раза становятся все более и более «горячими» - известна даже тем, кто самим фигурным катанием интересуется постольку-поскольку. И это успех — причем совершенно нетипичный для большинства российских (да и иностранных тоже) спортсменок.

Туктамышева всегда откровенна с нами, со зрителями. Это и подкупает. Фото: instagram.com/p/CBtcD9mnGJ5/ Фото: СОЦСЕТИ

Громко заявив о себе на спортивной арене, Туктамышева вскоре добрала очков популярности в социальных сетях. И здесь никакие ограничения и рамки ее уже не сдерживали. Чуть ли не каждый снимок в Instagram Лизы Туктамышевой — все то же чистой воды хулиганство, проникнутое к тому же тонким, но хорошо различимым эротизмом. Вот фото Туктамышевой на пляже, вот фото Туктамышевой в нижнем белье, вот 23-летняя Лиза на тренировке в облегающем спортивном костюме. Комментарии — полны любви и обожания. Количество просмотров и лайков — зашкаливает. Причем во всем этом нет ни капли пошлости, эротизм строго дозирован, а грань не пересекается никогда. Уж не знаем, чья эта заслуга — самой фигуристки или ее пиарщиков, но Туктамышева, горячие фото которой неизменно вызывают у поклонников чистый восторг, уже давно коронована как главный секс-символ российского фигурного катания.

Фигуристка обещает поразить зрителей чемпионата мира 2021 программой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Апофеозом такого смелого подхода к продвижению «личного бренда» стала нашумевшая эротическая фотосессия Лизы для журнала Maxim. В самом издании ее назвали «Песней льда и пломбира»: Туктамышева в нижнем белье (причем белье предельно откровенном), а временами и вовсе топлесс (сразу огорчим — все самые пикантные места, впрочем, всегда прикрыты) в максимально откровенных позах «игралась» с мороженым-эскимо. Съемка стала событием в медиа-мире. Про нее написали крупнейшие российские СМИ, а всего две фотографии, которые Лиза Туктамышева опубликовала в своем Instagram (обе — как раз-таки топлесс) собрали больше 20 000 лайков всего за несколько минут. Причем, как призналась в интервью сама Туктамышева, фото Максим — не предел: она вполне могла бы сняться и в постельной сцене, но только у знаменитого режиссера Вуди Аллена, и только если он предложил угостить ее мороженым. Это, конечно, шутка, но шутка в духе Туктика — чуть-чуть на грани.

Лиза умеет сводить с ума поклонников. Фото: instagram.com/p/CL2JNMfnyJ8/ Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, сколь бы ни была популярна Туктамышева, личная жизнь у нее пока что не очень-то ладится. Еще в 2015 году, когда фигуристке было всего 18 лет, у нее завязался роман со спортсменом Андреем Лазукиным — тоже фигуристом, победителем финала Кубка России. Туктамышева и Лазукин буквально купались в любви и нежности: они регулярно публиковали совместные фото, Туктик называла Андрея своим родным человеком и не раз заявляла в интервью, что у них все «гармонично и просто», потому что их отношения начались с крепкой и долгой дружбы. Но потом все неожиданно разладилось. Лазукин, подчас, реагировал агрессивно, когда в интервью его называли «бойфрендом» Лизы — он заявлял, что «в жизни — чемпион России, а в заголовках - «бойфренд Туктамышевой». Возможно, масла в огонь подлила и сама Елизавета, горячие фото которой набирали все большую и большую популярность в сети. Как бы то ни было, в 2020 году Туктамышева рассталась с Лазукиным. Что именно случилось — до сих пор не известно. Сама Туктамышева, личная жизнь которой по большей части остается скрытой от пристального внимания общества, объясняла, что «просто так сложились обстоятельства» - но однажды проговорилась и, отвечая на вопрос одного подписчика «что для тебя было самое сложное в жизни?» заявила - «Андрей Лазукин».

От более подробных объяснений фигуристка предпочла уйти.

- В каждой шутке есть доля правды, - рассмеялась очаровательная Лиза, когда журналист «КП-Петербург» попытался разузнать у нее подробности этой истории.

Как бы то ни было, сейчас у 23-летней Лизы Туктамышевой есть все шансы достойно показать себя на чемпионате мира 2021 по фигурному катанию в Швеции. Она в прекрасной форме, хорошо мотивирована, за спиной у нее огромная армия поклонников, ежечасно посылающая ледяной императрице лучи любви и поддержки. Удастся ли ей оправдать надежды фанатов — узнаем в самое ближайшее время.

Елизавета сделала себя не только в спорте, но и в медиа-сфере. Фото: Артем КИЛЬКИН

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