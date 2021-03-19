«Выбирайте простые продукты»: Шеф-повар рассказал, как готовить легко и вкусно

Достаточно знать несколько базовых приемов и, даже благодаря им, блюда на вашем столе смогут стать разнообразнее и вкуснее. Фото: ресторан GRILLYARD.

Чтобы вкусно готовить и радовать себя и близких - не обязательно проходить дорогостоящие курсы или мастер-классы. Достаточно знать несколько базовых приемов, благодаря которым блюда на вашем столе смогут стать разнообразнее и вкуснее. Так считает шеф-повар ресторана GRILLYARD Родион Нефёдов. У него за плечами 14 лет работы в разных мировых сетях, впечатляющий послужной список из открытых ресторанов и свое видение кухни и ее специфики.

В GRILLYARD Родион и его команда воплощают идею авторской подачи блюд с широким взглядом на американскую, русскую и европейскую кухни. Команда ресторана убеждена, что внимательный сервис, гостеприимные цены и большие порции – это залог успеха.

У Родиона за плечами 14 лет работы в разных мировых сетях. Фото: ресторан GRILLYARD.

Родион раскрыл десять секретов, как готовить легко и вкусно.

1. Для приготовления стейков, мясо должно хотя бы 15 минут полежать при комнатной температуре. Это позволит добиться равномерной прожарки, текстуры и цвета мяса.

2. Чтобы выпечка точно удалась, для теста используем только живые дрожжи и, обязательно, включаем музыку для настроения.

3. Используем четверговую соль, чтобы подчеркнуть вкус свежих овощей.

4. Перед запеканием картофель лучше отварить в небольшом количестве воды и большом количестве соли (на 1 литр воды 250гр соли и 1 кг картофеля варить примерно 40 мин., затем слить и сушить до полного удаления влаги 5 -7 мин). Так картофель получается более плотный, не разваривается и обретает интересный печеный вкус.

5. Оттачивайте свои навыки. Не обязательно покупать дорогие кухонные гаджеты, а вот хороший должен быть у каждого. Он сэкономит вам много времени, если им правильно пользоваться.

- Я рекомендую японские ножи фирм Masahiro, Kasumi, так же можно рассмотреть варианты от швейцарской фирмы Victorinox или немецкой Zwilling, - говорит Родион.

6. Что бы получить хорошее блюдо на выходе, готовьте из простых, локальных продуктов. Поверьте, правильно приготовленные овощи или мясо могут составить конкуренцию даже самому изысканному блюду.

7. Не используйте много масла. Вместо того, чтобы наливать его на сковородку или в салат прямо из бутылки, распыляйте его, используя специальные дозаторы - распылители. Это позволит использовать масло экономнее, а также сократит количество калорий.

8. По возможности используйте ступку и пестик. Эти два чудо-приспособления помогут вам максимально раскрыть аромат специй, а также приготовить соус легко и с максимально приятной текстурой.

9. Выходите из зоны комфорта, смотрите кулинарные передачи, читайте книги. Начните воспринимать кулинарию и процесс приготовления пищи, как нечто творческое, а никак неприятную обязанность.

- Мой личный фаворит - шоу - состязание с американским шеф-поваром Бобби Флеем, - говорит Родион.

10. Когда вы освоите базовые рецептуры - не бойтесь экспериментировать, не стесняйтесь своих кулинарных фантазий. Как правило, именно в моменты полета фантазии и рождается истинный кулинарный шедевр. Близкие точно оценят!

Кухня ресторана GRILLYARD. Фото: ресторан GRILLYARD.

НА ЗАМЕТКУ

Попробовать авторскую кухню Родиона Нефедова можно в ресторане GRILLYARD по адресу:

Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова 166.

Grillyard.ru