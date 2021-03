«Преступление и наказание»: Илон Маск отреагировал на признание русского хакера-петербуржца, пытавшегося за миллион долларов взломать компанию Tesla

Выпускник петербургского Политеха признался в попытке взлома Tesla. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава американской корпорации Tesla, бизнесмен Илон Маск по-русски отреагировал на признание вины 27-летним выпускником петербургского Политеха, которого обвиняли в попытке хакерского взлома.

- Преступленіе и наказаніе, - написал под новостью в Твиттере корпоративного издания Teslarati сам Маск.

Отметим, что в том числе так, в дореволюционном написании, название романа Достоевского значится в англоязычной «Википедии». Учитывая, что подзаголовок новости Teslarati звучит как «Хакер заплатит за свои преступления» (The Tesla Hacker will pay for his crimes), то лейтмотив послания Илона Маска очевиден.

Илон Маск отметил признание вины русского хакера. Фото: twitter.com/Teslarati

Что касается самой истории, то вот как ее представляет Департамент Юстиции США: Летом 2020 года, проживающий в Америке гражданин России Егор Крючков через мобильный мессенджер WhatsApp вошел в контакт с сотрудником дочерней компании Tesla Gigafactory Nevada. Россиянин начал переписку с американцем, а потом и лично встретился с ним.

- Согласно судебным документам и признаниям, сделанным в суде, с 15 июля по 22 августа 2020 года 27-летний Егор Игоревич Крючков вступил в сговор с другими, чтобы нанять сотрудника крупной американской компании для внедрения вредоносного программного обеспечения (ПО), предоставленного заговорщиками, в компьютерную сеть компании. После установки вредоносного ПО Крючков и его сообщники планировали использовать его для эксфильтрации (получения - прим. ред.) данных, а затем вымогать деньги у компании, угрожая раскрыть их, - говорится в сообщении на сайте Департамента Юстиции США.

Сам Илон Маск тогда признавал, что это был серьезный вызов безопасности компании.

Егор Крючков с визой США. В Америке он бывал не один раз. Фото: СОЦСЕТИ

По данным компании Tesla и показаниям участников дела, выпускник петербургского Политеха обещал заплатить 500 тысяч долларов в биткойнах до внедрения шпионского ПО и еще 500 тысяч - после.

Однако потенциальный сообщник рассказал все начальству, там сообщили в ФБР и 20 августа россиянина задержали. Поначалу Егор Крючков отказывался признавать свою вину. Учитывая все обстоятельства, ему грозило пять лет тюрьмы, либо три года и штраф в 250 тысяч долларов. Но в марте 2021 года он изменил решение.

- Крючков признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера, - сообщает Департамент Юстиции.

С учетом признания, наказание может оказаться более мягким: несколько месяцев тюрьмы и штраф. Не исключено и освобождение с учетом проведенного под арестов времени. Приговор огласят 10 мая.