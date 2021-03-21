Виктор Дробыш высказался о скандальном участнике «Евровидения-2021» от Грузии, который пообещал насиловать матерей

Певец вызвал гнев своих соотечественников Фото: кадр из видео

Продюсер «Бурановских бабушек» Виктор Дробыш, занимавшийся продвижением коллектива на «Евровидении 2012», шокирован поведением грузинского музыканта Торнике Кипиани. Участник «Евровидения 2021» вызвал скандал своим высказыванием о том, что готов прибегать к насилию из-за споров о его талантах. Резкий пост Кипиани опубликовал в своих социальных сетях, но позже удалил его.

«Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу «Евровидение» для продвижения песни», - написал музыкант. - «Я оставлю это здесь и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но если кто-либо скажет что-то негативное по выступлению — я ****** (изнасилую) вашу маму».

Жители Грузии потребовали снять певца с конкурса, сочтя его высказывания недопустимыми. Они даже создали соответствующую петицию. Тем временем, в России предпочли не реагировать на резкое высказывания певца. Продюсер Виктор Дробыш в разговоре с «КП-Петербург» уточнил, что такое лучше не обсуждать.

Виктор Дробыш предпочел обойти стороной скандал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Без меня это обсуждайте, я эту ерунду даже слышать не могу. Это к врачам в дурдом, - заявил Дробыш журналисту «КП-Петербург».

От дальнейших комментариев продюсер отказался.

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