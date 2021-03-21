«Собака умерла от удара током, затронув светофор»: В Петербурге питомец скончался на глазах у ребенка во время прогулки

Светофор якобы и ранее бил током Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трагедия произошла на территории Санкт-Петербурга в Красном селе. Ребенок переходил дорогу со своей собакой. Уже на тротуаре питомец побежал в другую от подростка стороны, из-за чего ошейник запутался вокруг стойки светофора. В следующую секунду пес упал на асфальт и стал биться в конвульсиях. Через несколько минут питомец скончался на глазах у ребенка. Что стало причиной гибели собаки, пока неизвестно. Однако очевидцы, выложившие в Сеть жесткие кадры, убеждают, что пес скончался от удара током.

- Самое мирное дорожное оборудование стало жестоким убийцей, - пишут очевидцы трагедии в группе "Транспортный коллапс, Красное село". - Весело и вприпрыжку собачку вел ребенок, который теперь получил моральную травму на всю жизнь. Его собака умерла, а причиной стал удар током от касания поводка с опорой светофора.

Светофор якобы стал причиной смерти собаки Фото: vk.com/krasnoe_selo

Очевидцы сообщают, что у светофора была нарушена изоляция. Сам ребенок при этом не пострадал. На место происшествия вызывали сотрудников полиции. Что интересно, среди пользователей нашлись те, кто утверждает, что светофор и ранее бил собак током.

- Это не первый удар током, гуляю с собакой, уже слышала об этом в декабре, - рассказали две жительницы Красного села. - Подтверждаю, мою собаку тоже прищипнуло в этом месте еще зимой.

Однако другие горожане восприняли новость со скепсисом. По их словам, смерть собаки не была похожа на удар током. Причиной смерти пса они считают проблемы с сердцем или сосудами.