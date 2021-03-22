Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 марта 2021 года: число выздоровлений упало в три раза

Число выздоровлений резко упало Фото: Яндекс

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро понедельника, 22 марта 2021 года. В Санкт-Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки продолжает оставаться ниже тысячи. За последние 24 часа инфекцию выявили у 881 человека. Всего же за время пандемии в городе заболели выявили уже 386 тысяч 980 случаев инфицирования.

- За время пандемии от инфекции в городе скончались 11 тысяч 917 человек (+37), - сообщает портал Стопкоронавирус. - Выздоровели от инфекции 337 тысяч 555 человек, за последние сутки из больниц выписали 291 одного излечившегося от болезни.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Яндекс.

Что интересно, сутками ранее в городе излечились от коронавируса более тысячи человек. Уровень выздоровления от инфекции в городе упал в три раза.

Сейчас в Санкт-Петербурге 37 тысяч 508 активных больных.

К слову, по неизвестным причинам оперштаб города не предоставил справку с анализом ситуации по коронавирусу за неделю.