Изрубленный топором труп нашли в багажнике машины под Новгородом

60-летнего мужчину зарубили топором в Новгородской области. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Страшную находку сделали в минувшее воскресенье жители деревни Плющево Пестовского района Новгородской области. В багажнике стоявшей на улице легковушки они обнаружили тело мужчина, голова которого была почти что разрублена. Люди позвонили в полицию.

- 21 марта 2021 года в правоохранительные органы Новгородской области поступило сообщение об обнаружении в багажнике машины тела мужчины с рублеными ранами головы. По данному факту Боровичским межрайонным следственным отделом СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - информирует пресс-служба Следкома.

А вскоре был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался мужчина 1986 года рождения, приходивший к убитому пенсионеру в гости. По версии следствия, мужчины повздорили и гость, схватив топор, нанес несколько ударов жертве по голове.

Хозяин дома погиб на месте. Тогда убийца, чтобы скрыть содеянное, позвал знакомого и с его помощью погрузил тело в багажник машины. Легковушку отогнали из города Пестово, где все произошло, в соседнюю деревню. Там на нее и наткнулись местные жители.

Сейчас подозреваемые задержаны, им избирается мера пресечение. Максимальное наказание, которое грозит убийце - 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стоял на балконе и пылал: в Новгороде на глазах пожарных заживо горел человек

Мужчина побоялся спрыгнуть вниз с третьего этажа и ждал, пока спасатели развернут лестницу (подробности)

Под Петербургом мужчина расчленил знакомую и раскидал части тела вдоль трассы

Предварительно, погибшей оказалась 37-летняя жительница Мурино, которая числилась пропавшей (подробности)

Мужчина убил и расчленил своего брата в квартире в Мурино

Избавившись от трупа, подозреваемый уехал в Башкортостан (подробности)