Кого в Петербурге хотят обязать платить за лифты по новым правилам

Новые правила коснутся платы за пользование лифтовым оборудованием. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новость о том, что в Санкт-Петербурге изменят порядок оплаты за пользование лифтами, всколыхнуло народ. Еще бы: брать деньги, как сообщили городские СМИ, решили со всех подряд: в том числе с жителей первых-вторых этажей, а также подъездов, где лифтов нет в принципе. В ситуации разбиралась «Комсомольская правда».

Первыми тревогу забили жители Петроградского района, а конкретно – до № 13 по улице Большая Зеленина. Лифт в этом доме есть лишь в одном подъезде из 17, пользуются им совокупно всего шесть квартир из 200, но платить обязали всех. Подтверждение тому – свежие квитанции за услуги ЖКХ.

- В борьбе за справедливость жильцы отправились в ЖКС №2 Петроградского района, - сообщили городские СМИ. - Однако там их огорошили: мол, «протестом прокуратуры» было приведены в соответствие с федеральным законом отдельные положения распоряжения комитета по тарифам.

Взимать плату планируют в зависимости от характеристик лифта - его скорости, грузоподъемности и так далее. Фото: Олег ЗОЛОТО

В самом комитете «Комсомолке» в Петербурге» новость дня прокомментировали сжато: по сути, речь идет не о каком-то «новом законе», а о том, чтобы заставить в полной мере заработать старый.

- Есть положение комитета по тарифам «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга», - объяснили в ведомстве. – Помимо прочего в нем указан о порядок оплаты за пользование лифтовым оборудованием. Если говорить простым языком, то, исходя из характеристик оборудования – количества лифтов, их скорости, грузоподъемности и так далее – определяются затраты на их содержание. После все затраты складываются и делятся между всеми жителями дома пропорционально количеству квадратных метров, принадлежащих собственнику.

Также источник, близкий к Смольному и сфере ЖКХ, пояснил «Комсомолке», что такое положение существовало всегда, но ранее – еще со времен губернаторства Валентины Матвиенко – на жителей первых и вторых этажей распространялось что-то вроде негласной «льготы». Введенной, что называется, не по закону, а по совести. Годами такое положение вещей всех устраивало – ровно до тех пор, пока во время очередной плановой проверки им не заинтересовалась петербургская прокуратура. Изучив ситуацию, ведомство порешило: «льготы» - отменить, порядок начисления платы за пользование лифтами привести в соответствие с законом. И все, что называется, завертелось.

По словам юристов, требование платить за лифты - законное и справедливое. Точно так же, как жители многоквартирных домов платят за ремонт кровли... Фото: Артем КИЛЬКИН

- Почему было принято такое решение, если честно, мало кто понимает, - признается источник. – Но, видимо, поторопились: потому что сейчас есть информация, что это требование прокуратура будет отзывать, и что это уже вопрос практически решенный. То есть, все останется по-старому, и заставлять людей платить за лифт, если они живут на первом-втором этажах или в подъездах, где лифта в принципе нет, никто не будет. Скорее всего, какая-то официальная информация на этот счет появится уже в ближайшее время.

Однако само постановление, судя по всему, еще могут каким-то образом реформировать, потому что главная проблема – проблема несоответствия закона и реальности – так никуда и не денется. Однако как именно это будет выглядеть на практике, на данный момент не может сказать никто.

...или труб в подвале. Фото: Артем КИЛЬКИН

КОМПЕТЕНТНО

Юлия Рублева, юрист, эксперт в сфере ЖКХ:

- Строго говоря, требование распространить плату за лифт на жителей в том числе первых и вторых этажей абсолютно законно и разумным. Еще в 2017 году Верховный суд Российской федерации поставил точку в спорах собственников и управляющих компаний на эту тему - постановление Суда гласило, что общедомовое имущество потому и называется общедомовым, что заботиться о нем должны все. И это касается не только лифтов. Если так ставить вопрос, то почему, например, жителей первого этажа должно волновать состояние кровли, а жителей последнего этажа – состояние труб в подвале? В таком случае вся система лишается смысла, и ни о какой общей заботе о доме не может уже идти и речи.

Таким образом, если это решение касательно лифтов все же вступит в силу, оспорить его в законном порядке не получится – любая инстанция признает его справедливым.