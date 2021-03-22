Биография Юрия Смирнова: прошел войну, учился у преподавателя детей Николая II, более 60 лет прослужил в БДТ

Юрий Смирнов был старейшим музыкантом БДТ. Фото: БДТ имени Товстоногова

В Санкт-Петербурге на 86-ом году жизни умер выдающийся музыкант Юрий Алексеевич Смирнов. Это большая утрата не только для близких, но и для его коллег. Это был удивительный человек, биография Юрия Смирнова очень интересна. Почти 60 лет он прослужил гитаристом в БДТ им. Г. А. Товстоногова. По его авторским сборникам до сих пор учатся юные гитаристы, а с его сочинениями, подчеркивающими виртуозность исполнителя, часто выступают на профессиональных конкурсах.

Юрий Смирнов родился 8 июня 1935 года в Ленинграде. Его родители были обычными рабочими и не имели никакого отношения к музыке: папа Юрия Алексеевича трудился лекальщиком на фабрике «Красное Знамя», мама – ткачихой.

У них дома, на Крестовском острове, часто собирались гости. И, конечно же, не обходилось без патефона. Маленькому Юре было не до посторонних, он обожал слушать музыку...

Когда ему было 6 лет, началась война. Тогда счастливое и беззаботное детство будущего великого музыканта закончилось. Отца забрали в армию, а через два месяцы они узнали, что его нет в живых. Затем их с матерью эвакуировали в Киргизию, в конце 1944 года они переехали в Украину, а в 1948 году вернулись в родной Ленинград.

Сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия»,1971. Фото: БДТ имени Товстоногова

Заниматься музыкой Смирнов начал довольно поздно – в 17 лет. И то, совершенно случайно! Как-то поехал он за грибами и хорошенько попал под дождь. И его вроде бы ничего не беспокоило, но нужно было проходить комиссию для трудоустройства и он пошел в больницу. На рентгене обнаружилось, что у него чуть ли не дырка в легких. Его прооперировали (Юрий Алексеевич получил 2-ю группу инвалидности) и отправили в санаторий набираться сил. Там он познакомился с ребятами. У одного из них была гитара. Юрию Алексеевичу так понравился инструмент, что с того момента он с ним больше не расставался.

Будущий музыкант самостоятельно освоил ноты, постепенно разучивал несложные пьесы, а потом попал в ДК им. 1-й Пятилетки в класс гитары при неаполитанском оркестре. Учился он у Петра Ивановича Исакова, который, в свое время, обучал игре на гитаре детей императора Николая II.

Почти 60 лет Юрий Смирнов прослужил в БДТ. Фото: БДТ имени Товстоногова

На этом Смирнов не остановился и поступил в музыкальную школу для взрослых им. Н. А. Римского-Корсакова. Надо отметить, что сделать это было довольно непросто: из 130 человек брали только 4. Но ему это удалось! Обучался он там у этого же знаменитого преподавателя. А уже на четвертном курсе на смену Исакова пришла ученица – Ядвига Ковалевская. Продолжил оттачивать свое мастерство Юрий Алексеевич на оркестровом отделении Ленинградского института культуры им. Н. К. Крупской, которое окончил в 1968 году.

На тот момент он уже четыре года работал гитаристом в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова (устроился в 1964 году) и параллельно преподавал.

Юрий Смирнов – автор музыки к спектаклям «Поэтические страницы», «Блажь!». Также он принимал участие в работе над фильмами «Рабочий поселок» и «Белое солнце пустыни»: в песне «Ваше благородие» звучит его гитара.

Помимо выдающейся игре на гитаре, он прекрасно пел. И даже выпустил сольный диск «На Невском проспекте», где исполнил песни, баллады и романсы на стихи зарубежных и русских поэтов. Вместе с коллегой по театру, народной артисткой России Ниной Усатовой, Юрий Смирнов часто выступал в дуэте.