«Они там в темноте с фонариками ждут вертолет!»: Мать девочки, попавшей под лавину в Хибинах, не верит в смерть дочери и просит спасти детей

Девочка попала под завалы после схода лавины Фото: из социальной сети

Туристическая поездка к горному массиву Хибины для туристической группы детей из Санкт-Петербурга обернулась смертельным испытанием. 13 детей в сопровождении троих взрослых отправились покорять популярный маршрут от туротряда СКИФ (Дом детского творчества Приморского района Северной столицы). Дети ежегодно ездили по нему, перед этим проходя сборы и испытания. Школьники вместе с вожатыми должны были преодолеть расстояние от станции Имандра до Кировска. Такие походы называют "туриада". Дети предвкушали приключения...

«УГРОЗУ ЛАВИН ОБЪЯВИЛИ ЕЩЕ ДНЕМ»

Поход детей по горам турклуб широко анонсировали в соцсетях. Детей приглашали в две группы по двум уровням маршрута. Сейчас их фраза: "Организаторы желают юным удачи и хорошей погоды" выглядит зловеще. Дорога была проверенной, но днем 22 марта спасатели объявили в этой местности уровень угрозы лавин по шкале 3 балла из 5. Судя по всему, до группы из Петербурга, которая была уже в пути на местности, где Сеть почти не ловит, оно не дошло. Да и сами руководители похода, предварительно, отклонились от маршрута. В этот момент в районе поселка Имандра горы Маннепахк, где в этот момент шли туристы, и произошел сход лавины, который снес детей.

В этих горах оказалось много тургрупп из Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Из снега пострадавших доставала другая группа туристов. Спасатели также бросили на помощь им все силы. К месту происшествия выехали три отряда из 53 человек. Но маршрут им предстоял долгий.

- Я отправляю туда уже третий эшелон спасателей, пока ни один еще не доехал, - кипятился начальник поисково-спасательного подразделения Мурманска Юрий Чернецов в разговоре с "КП-Петербург". - Я не знаю, что там у них сейчас, кто жив, какие там травмы! Жду, когда доедем.

Путь спасателей был долгим, поэтому туристам пришлось выбираться самим. Когда все отряхнулись от снега, дети обнаружили, что среди них нет ... 12-летней девочки. Погибшей назвали Диану (имя изменено - прим.ред.). Взрослые тут же бросились копать снег сами, и вскоре девочку нашли. К тому времени она уже не дышала. Ее тут же принялись реанимировать.

«ЖИВ ЛИ МОЙ РЕБЕНОК?»

В этот время сообщения о ЧП с группой туристов под завалами на горе Хибины пронесся по соцсетям, как снежный ком. В этом районе было как минимум четыре группы детей с разными инструкторами. В родительских чатах началась паника: "Выйдите на связь!", "Отзовитесь", "Вы не попали под сход лавины?" - писали обеспокоенные мамы. Инструкторы один за другим им отвечали: "Мы уже поужинали и легли", "У нас все хорошо, погода хорошая". Родители облегченно выдыхали.

В это время другие туристы из Петербурга покоряли маршрут Фото: СОЦСЕТИ

- Не мои, мои живы, - радостно делились родители с "КП-Петербург". Оставались лишь две группы туристов, которые вышли вместе в одно время. Они зловеще молчали... А руководство СКИФ лишь нагнетало панику. На вопросы журналистов, они отвечали: "Вы смеетесь над нами" и бросали трубки.

- Всех родителей просим воздержаться от комментариев СМИ, ждем, когда выйдут на связь все туристические группы, - единственное, что объявили в соцсетях устроители "туриады" из СКИФ.

К тому времени уже стало известно о гибели 12-летней школьницы, которую достали из-под снежных завалов.

- Реанимировать школьницу не удалось, - сухо признали в МЧС. - С родственниками девочки, попавшей под снежную массу, организована работа психологов МЧС России.

«ДЕТИ С ФОНАРИКАМИ ЖДУ ПОМОЩИ»

Погибшей посчитали девочку по имени Диана. Эта школьница, как признались "КП-Петербург" ее подруги, мечтала об этом походе и хвалилась предстоящим приключением.

- Хибины ждут, - подписала свое фото девочка в соцсети. Оно, возможно, стало одним из последних на ее телефоне.

Школьница анонсировала свой поход Фото: СОЦСЕТИ

Для друзей Дианы новости о ее гибели стала шоком.

- Я тоже должна была поехать в Хибины, мы с ней не раз уже ездили туда, - призналась "КП-Петербург подруга девочки. - Она очень ждала, когда снова поедет. У всех, кому я звонила из моей группы, телефоны выключены. Информации никакой.

Мать девочки не находила себе место все это время. Она отказывается верить в смерть дочери.

- Сделайте так, чтобы прилетел вертолет сейчас, вот и все, - нервно сказала "КП-Петербург" мать девочки Юлия. - Там ждут дети с фонарями, что за ними прилетит вертолет. Я не знаю, погибла ли моя дочь! Я не могу больше говорить, я укладываю второго ребенка спать.

«ВНУЧКУ РЕАНИМИРОВАЛИ!»

Сомнения матери "КП" объяснила бабушка девочки.

- Да, это моя внучка! Вы хотите мне что-то сообщить? Я сама звонила в Мурманск! Пока ничего толком не сказали, я не могу понять, жива она или нет. Вы можете мне сказать, я не знаю! - прокричала в трубку "КП-Петербург" бабушка девочки Ирина. - Я звонила дочери. Она мне сказала, что ждут вертолет, будто бы наша девочка дышит. И кто-то поднимался на горы, ей там делают искусственное дыхание и ждут. Когда такая чушь появляется в газетах. Ребенок еще жив, а в СМИ уже написали все, что девочка погибла. МЧС ничего не знает, они туда идут. Моя внучка уже четвертый год с ними ходит. Моя дочь доверяла этим инструкторам. Я не знаю, почему они пошли в горы, когда была угроза схода лавин.

На час ночи 23 марта родственники девочки по-прежнему точно не знали, жива она или нет. В это же время девочку объявили мертвой и заявили, что с ее родственниками работают психологи.

- По поручению главы администрации Мончегорска для помощи туристам выделен автобус, который доставит их в гостиницу Мончегорска. Для тургруппы организованы места отдыха и горячее питание. Помимо этого все они будут осмотрены медицинскими работниками, - добавили в ведомстве.

Гибелью школьницы занялись уже прокуратура и СКР.

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