«Медики добрались только сейчас»: группу детей из Петербурга, попавших под лавину в Мурманской области, сегодня будут вывозить из Хибин

На месте трагедии работают спасатели и следователи. Фото: СУ СК РФ по Мурманской области.

В Следственном управлении СК России по Мурманской области рассказали о ситуации с группой детей из Петербурга, попавших под лавину в Хибинах. Инцидент произошел вечером 22 марта и привел к трагедии: одна 12-летняя девочка погибла.

- Медики добрались на место только сейчас. К сожалению, они констатировали смерть ребенка. Сегодня всех туристов по возможности будут вывозить. На месте также работают спасатели и следователи, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Напомним, что группа туристов из петербургского клуба «Скиф» в составе 16 человек, в том числе 13 подростков, попала под лавину на необорудованном маршруте в Хибинах. По предварительным данным, на людей обрушился снежный карниз.

12-летняя девочка все же погибла. Фото: СОЦСЕТИ

Большая часть туристов смогла выбраться самостоятельно, однако одну 12-летнюю девочку пришлось откапывать в течение нескольких минут. Первоначально были сведения, что ребенок погиб. Позднее до места добрались спасатели и появилась обнадеживающая информация, что юная петербурженка подает признаки жизни - она была в крайне тяжелом состоянии. Однако утром 23 марта врачи Центра медицины катастроф добрались до временного лагеря туристов и подтвердили смерть ребенка.

Сейчас решается вопрос вывоза группы в город Мончегорск Мурманской области, а потом возвращение туристов в Петербург. В Мурманск выехал папа погибшей девочки. А губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил соболезнования ее родным.

Губернатор Мурманской области выразил соболезнования родным погибшей девочки. Фото: vk.com/chibis.andrey

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