За интересной работой - на ярмарку

К участию приглашены крупнейшие городские предприятия, которые ищут сотрудников.Фото предоставлено Центром занятости населения Санкт-Петербурга.

В НОГУ С ТРЕНДАМИ

С каждым годом ярмарки вакансий становятся все масштабнее и популярнее. А все потому, что на них посетители не только получают вакансии от надежных работодателей из первых рук, тут же можно пообщаться с психологами, получить услуги профориентации. Из-за пандемии коронавируса большинство традиционных мероприятий по трудоустройству перешли в онлайн-формат, но у дистанционки обнаружились свои плюсы. База проверенных вакансий и услуги профессионалов стали доступны гораздо большему числу горожан. Сегодня Ярмарка вакансий в Петербурге проходит в смешанном очно-заочном формате.

- Раньше соискатели могли пообщаться с работодателями только здесь и сейчас, и сегодня такое тоже возможно. Но благодаря новому формату люди могут удаленно ознакомиться с вакансиями, задать вопросы спикерам во время видеоконференции в чат. Если человек выбирает вакансию, он может отправить резюме и даже пройти видеособеседование, - рассказывает директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлия Горохова. - Все интервью, мастер-классы и база вакансий остаются на официальном сайте Службы занятости, и к ним вновь можно обратиться в любое время.

А выбирать есть из чего - к участию в мартовской ярмарке приглашены крупнейшие городские предприятия из самых разных отраслей, начиная от машиностроения и заканчивая торговлей.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Итак, первое и самое очевидное, зачем нужно идти на Ярмарку вакансий, - это поиск работы. Десятки работодателей, сотни вакансий - и все в одном месте. К каждому работодателю можно подойти лично или обратиться онлайн, представиться, оставить резюме, визитку. Но еще одна важная особенность современных ярмарок - помощь профессионалов в поиске подходящей работы. Психологи и специалисты Службы занятости населения Санкт-Петербурга консультируют соискателей, оказывают услуги профориентации, дают полезные советы по составлению резюме и прохождению собеседований. Получить поддержку специалистов можно как на площадке ярмарки, так и в режиме онлайн.

Незаменимы ярмарки вакансий и для тех, кто работать готов, но в силу разных ограничений не может найти подходящие вакансии. Это женщины после декретного отпуска, предпенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Например, петербурженка Наталья Багрова устроилась на постоянную работу в компанию «Электротехмонтаж».

- Мне 49 лет, есть инвалидность, и по понятным причинам самостоятельно найти работу я не могла. Были временные подработки, но на постоянной основе я не трудилась с 2014 года. В Службе занятости мне помогли составить резюме, и на него откликнулся работодатель. Я даже не ожидала, что все так удачно сложится, и очень рада этому, - рассказала Наталья Валерьевна.

НЕ ПРОПУСТИ!

Общегородская Ярмарка вакансий состоится 24-25 марта 2021 года. Мероприятие пройдет на двух площадках: в КЦ «Петроконгресс» по адресу: Лодейнопольская улица, 5, и на сайте R21.spb.ru.