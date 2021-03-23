Не запретный плод: в монастыре на Валааме собрали урожай ананасов

Ананасы на Валааме выращивают уже шестой год. Фото: пресс-служба Валаамского монастыря

В Валаамском монастыре, который находится на острове на севере Ладоги, произошло очередное чудо. Послушникам обители удалось вырастить настоящие ананасы!

По словам главного садовника монастыря, инока Иллариона, идея высадить на острове ананасы впервые пришла в голову одному из монахов, отцу Силуану, заведовавшему келарской – иначе говоря, продуктовой – службой. Шесть лет назад службе дали благословение закупить для Рождественской трапезы фруктов – так на Валааме и появились экзотические фрукты.

Все ананасы в теплицах разного возраста, поэтому зацветают и плодоносят они в разное время. Фото: пресс-служба Валаамского монастыря

- Поначалу это была просто забава, - улыбается Илларион. – Решили попробовать, посмотреть, что получится. Нашли в интернете какое-то руководство – увы, не особо понятное – и попытались наши ананасы укоренить, сделать так, чтобы они пустили корешки.

Из 13 «макушек», у которых должны были пробудиться корневые почки, признается наш собеседник, он по незнанию загубил 11 – они просто загнили прямо в банках с водой. А вот две оставшиеся благополучно укоренились – и в конце концов их пересадили в теплицы.

- Вообще, ананас – удивительно неприхотливая культура, - поделился с «КП-Петербург» Илларион. – У нас растут в основном томаты, огурцы и зелень, так вот они, я вам скажу откровенно, куда сложнее и в уходе и в обращении. А ананасам достаточно, чтобы было много света и умеренный полив. Они у нас за все шесть лет ни разу не болели – просто нет на Валааме, да и во вообще на севере России таких инфекций, к которым они восприимчивы. И насекомые-вредители ананас не грызут – у них для этого челюсти слишком слабые. Ну и, конечно, земля у нас здесь, на Валааме, особая – святая.

Обычно ананасы отдают игумену, а уже он распоряжается ими на свое усмотрение. Фото: пресс-служба Валаамского монастыря

Несмотря на популярные стереотипы, святой водой ананасы – да и вообще все тепличные растения – в монастыре не поливают и специальных обрядов над ними не служат. Первое – граничит с кощунством, второе же используется лишь тогда, когда есть серьезная причина.

- Если есть какие-то проблемы – скажем, пришла болезнь, и урожай на грани гибели – приходит батюшка и служит водосвятный молебен, - объясняет Илларион. – Потом освященной водой мы окропляем грядки. Если что-то совсем серьезное, то после молебна устраивается крестный ход вокруг теплицы с акафистом Божьей Матери. В прошлом году, например, у нас в огуречной теплице развился фузариоз – опасная грибковая болезнь, которая погубила три урожая, один за другим. Самое сложное тут в том, что фузариоз из почвы уже никак не вытравишь – если только использовать очень сильные химикаты, которые кроме грибка убивают вообще все живое, и полезные микроорганизмы, и сами растения. Мы отслужили молебен и воззвали к Божьей Матери, читали акафист с крестным ходом дня четыре суток – и болезнь отступила сама по себе. Разве это не чудо?

По словам самих монахов, экзотический фрукт в уходе куда проще, чем огурцы или томаты. Фото: пресс-служба Валаамского монастыря

Урожай ананасов в монастыре невелик – из-за того, что все растения разного возраста, плодоносят они тоже в разное время, и редко удается снять хотя бы два-три плода за один раз. Для того, чтобы кормить братию, этого недостаточно, так что все ананасы отдаются в распоряжение игумену. А он уже решает, что с ними делать: может угостить гостей монастыря или отправить в какой-нибудь детский приют.

- У нас однажды настоятель отправил в детский хоспис взрослые ананас в горшке, - вспоминает Илларион. – Чтобы он на глазах у детей созрел и дал плоды.

Гостям Валаама попробовать монастырских ананасов тоже не суждено. Исключение – если какого-нибудь паломника угостит сам игумен.