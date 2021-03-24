Железная леди: кассир банка хладнокровно остановила грабителя, требовавшего 10 миллионов и угрожавшего взрывом

Ограбление банка на проспекте Просвещения сорвала женщина-кассир. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербург ищет неудачливого грабителя банка, которого остановила женщина-кассир с железными нервами. Она не поддалась на угрозы о взрыве отделения и заставила злоумышленника обратиться в бегство.

- 23 марта в полицию поступил звонок о том, что в 15:57 в кассовую кабину отделения банка на проспекте Просвещения, дом 33 корпус 1 зашел неизвестный мужчина, который оставил записку с сообщением «о заминировании» и требованием выдать ему десять миллионов рублей, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

А дальше было самое интересное. На записи с камер наблюдения видно, что женщина-кассир, прочитав записку, резко выключила свет в помещении. И пока обескураженный грабитель думал, что делать, спокойно вышла из своей кабинки.

Мужчина, осознав, что его план сорвался, сбежал. Никакого ущерба банк не понес. В ходе обследования территории кинологами, взрывных устройств, что не удивительно, обнаружено не было.

Известно, что грабителю примерно 35 лет, он худой, среднего роста. Был одет в синюю куртку, черную кепку и черную маску. Сейчас мужчину ищут. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой» горе-грабителю грозит до восьми лет за решеткой.