Продление карантинных ограничений в Санкт-Петербурге с 25 марта 2021: что изменится и до какого числа будет действовать

Запрет на курение кальянов сохраняется. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный объявил о продлении карантинных ограничений в Санкт-Петербурге с 25 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сильного обновления противоэпидемических мер не произошло, но отдельные изменения есть. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов.

- С 25 марта увеличивается количество гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака – до 40 человек, - говорится в тексте постановления.

Также увеличивается предельное число участников спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий, проведение которых необходимо согласовывать с властями.

Теперь собрания менее 75 участников можно проводить свободно.

А вот запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов и дискотек, а также курение кальянов продлевается по 30 апреля.

Сохранены и прочие, ранее установленные ограничения. Он действуют до по 15 мая и 30 сентября соответственно.

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