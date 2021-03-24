«Авто Премиум» SKODA и мода. Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Что модно в этом сезоне? Этим вопросом задаются почти все посетители торгового комплекса МЕГА Парнас, получившие возможность примерить не только модную одежду и обувь, но и новую модель ŠKODA OCTAVIA. Почти на полтора месяца - с 18 февраля до 31 марта 2021 года группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» разместила здесь тематический стенд с абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA. Нарядно оформленный стенд привлекал внимание не только новинкой мирового автопрома, но и серией праздничных мероприятий, организованных дилерами в выходные дни февраля и марта. Проводить время с пользой для всей семьи – это уже модный тренд Петербурга.

Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

На экспозиционной площадке «Авто Премиума» прошли семейные дни, посвященные ŠKODA OCTAVIA, ежегодный проект «Цветочный патруль» к Международному дню 8 марта, семейный весенний праздник с мастер-классами и автошколой для детей. Здесь не только поближе знакомились с новейшей моделью и бестселлером марки ŠKODA OCTAVIA, но и мастерили скворечники для птиц, создавали авторские открытки к празднику для мам, рисовали настоящие картины, отдыхали, фотографировались, а малыши просто веселились. Для ребят была открыта студия аквагрима, где мастера этого творческого жанра создавали модные образы, преображая детей в любимых героев.

Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

На стенде ежедневно работала детская площадка «Юный ŠKODAвод», велись запись на тест-драйв в дилерские центры (а их три в Петербурге) и консультирование по моделям ŠKODA, работало мобильное почтовое отделение ŠKODA, и каждый посетитель выставки смог отправить открытки в любую точку нашей планеты.

Юным автолюбителям удалось протестировать детское автокресло, установленное в экспозиционной ŠKODA OCTAVIA, прокатиться на мини автомобиле ŠKODA, проверить свои знания ПДД и даже получить первые водительские удостоверения. Такой оригинальный подарок смогут сделать своим детям петербуржцы, отправив заявку в адрес «Авто Премиума» и после прошедших мероприятий.

Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Гости, побывавшие на экспозиции новой ŠKODA OCTAVIA, оценили пользу и уникальность SIMPLY CLEVER решений, реализованных в этой модели, а также смогли выбрать и забронировать автомобиль в «Авто Премиуме» на портале.

Все мероприятия прошли с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, с бережной заботой о здоровье и безопасности посетителей тематического стенда в МЕГА Парнас.

Дилерские центры «Авто Премиум» приглашают поклонников чешских автомобилей ежедневно на тест-драйв всех моделей ŠKODA в свои шоу-румы в Петербурге.

ŠKODA «Авто Премиум» - это всегда интересные проекты, выгодные предложения и уникальные акции.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.