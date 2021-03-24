Туры с кэшбэком в Ленинградскую область: Самые популярные направления - Выборг и Гатчина

Москвичи являются практически главными туристами в Ленобласти.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В России стартовал третий этап программы путешествий с кешбэком. Туристы из регионов уже активно бронируют поездки в Ленинградскую область, а наибольшим спросом пользуются туры на майские праздники.
Традиционно самые популярные направления - Выборг и Гатчина. Много желающих отдохнуть и на побережье Финского залива и Ладожского озера. Также туристы интересуются посвящением святынь в Тихвине и Лодейном поле. Напомним, что одно из условий участия в программе кэшбэка состоит в том, что длительность отдыха должна быть не менее двух ночей. Но чаще всего небольшие туры в Ленобласть занимают меньшее время. Поэтому агентства предлагают выход из ситуации – захватить и соседние регионы. Например, с ночевкой в Петербурге или в Карелии.
– Даже когда туры по Ленобласти не набирают двух ночевок, мы предлагаем комбинированные межрегиональные туры. Тогда маршруты попадают в акцию кэшбэка, – отмечает директор Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Кирилл Соколов.
В Ленобласть стали чаще ездить и сами петербуржцы.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Интересный вариант – путешествие по так называемой государевой дороге, которое охватывает сразу четыре региона. Это Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области. По сути, это путь из одной столицы в другую, который приказал строить еще Петр I, но фактически его возведение началось только в 1776 году.
– Это плотное взаимодействие четырех региональных администраций, туроператоров, гостиниц и объектов на всем маршруте, – добавляет Кирилл Соколов. – Я считаю, каждый россиянин хотя бы однажды в жизни должен совершить такое путешествие между Петербургом и Москвой.
К слову, именно москвичи являются практически главными туристами в Ленобласти: чаще туда ездят только соседи-петербуржцы. Но и интерес других регионов стал особенно виден в прошлом году.
– 2020 год показал, что Ленобласть была открыта для туристов. Жители Петербурга отправилась к нам на самоизоляцию – и ни одно из мест размещения (гостиницы, отели, базы отдыха – прим. авт.) не закрывалось в пандемию, хотя и были некоторые ограничения – например, по питанию. Узнав об этом, многие регионы стали активно приезжать и осенью, и распробовали Ленобласть на вкус, – отметила зампредседателя Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева.
А в 2019 году туристов в Ленобласти было на 1 млн больше - 5 миллионов.
Фото: Степан СТЕПАНОВ
НА ЗАМЕТКУ
Условия участия в программе
- Третий этап программы действует с 18 марта по 15 июня (совершить поездку можно до 30 июня).
- Туристам возвращают 20% от стоимости тура (но не более 20 тысяч рублей)
- Оплатить поездку можно только картой платежной системы «МИР»
- Длительность отдыха должна составить не менее 2-х ночей
- Минимальная стоимость тура не ограничена
- В акции участвуют все регионы России
- С партнерами программы (турфирмами и гостиницами) можно ознакомиться на официальном сайте мирпутешествий.